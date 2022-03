Desde el exitoso estreno de “El gato con botas” en 2011, mucho se ha esperado la secuela. Ahora, un nuevo reporte por parte del portal Deadline no solo amplió más información sobre el elenco y la trama, sino que presentó la primera imagen oficial de la cinta.

Según se puede ver en el exclusivo material, el carismático felino (Antonio Banderas) aparece junto a Kitty Softpaws (Salma Hayek) y un nuevo personaje: se trata de un perro que será interpretado por el actor Harvey Guillén, conocido por participar en el falso documental “What we do in the shadows”.

Primera imagen de "El gato con botas" 2. Foto: Deadline

Asimismo, se dio a conocer que el filme llegará a los cines el viernes 23 de septiembre de 2022 , luego de sufrir constantes retrasos debido a la reestructuración dentro de DreamWorks.

En cuanto a la dirección, Joel Crawford será quien encabece el proyecto y estará acompañado de Januel Mercado, el codirector del largometraje animado. Por su parte, Mark Swift (“Los Croods: una nueva era”) estará al mando de la producción.

”El gato con botas 2: el último deseo” presentará su primer tráiler este martes 15 de marzo y dará más detalles sobre la historia de la cinta. Hasta el momento, solo se sabe que el felino tendrá que pasar por ciertos desafíos tras darse cuenta que los años llenos de aventuras sin control le pasaron factura.

Nuevo elenco en “El gato con botas” 2

A la película se sumarán algunas estrellas de Hollywood con papeles todavía desconocidos. Estos son los actores y actrices que prestarán sus voces: