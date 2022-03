“Black Panther 2″: Killmonger volvería con nuevo rol en nueva entrega del MCU

“Black Panther: Wakanda por siempre”, dirigida por Ryan Coogler, es una de las producciones más esperadas del Universo Cinematográfico de Marvel. La muerte de Chadwick Boseman desembocó en grandes cambios para el argumento, incluido el rol protagónico.

En esta ocasión, Letitia Wright dará vida a Shuri, la hermana de T’Challa y legitima sucesora del trono. El camino de reconocimiento y batallas que le depara es grande, pero podría tener como aliado al personaje de Michael B. Jordan.

Según un reciente informe de ScreenGeek, Killmonger regresará en el Plano Ancestral, sirviendo como mentor de la héroe joven. No es para menos, considerando que la secuela mostrará a Wakanda como nación y su vínculo con el mundo exterior.

Como si esto fuera poco, We got this covered reportó que Namor tendrá un papel antagónico en la historia: “Los detalles de su papel aún no están claros, pero la secuela lo mostrará tratando de tomar el control de Wakanda y convertirse en su gobernante”.

Black Panther continúa el rodaje de la secuela pese a imprevistos. Foto: composición / Marvel Studios

¿Qué pasó con Killmonger en “Black Panther”?

Luego de su enfrentamiento con T’Challa en el tramo final de “Black Panther”, Killmonger rechaza recibir ayuda médica para curarse de sus mortales heridas y opta por morir mirando el atardecer de Wakanda.