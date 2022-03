Con el éxito de “Betty, la fea” intacta, televidentes que no conocían sobre su historia se han sumado a esta trama gracias a su ingreso a Netflix, streaming donde es una de las más vistas.

Quiénes ya han visto sus episodios saben cómo terminó el romance de Betty y Armando Mendoza, pero también qué pasó con los otros personajes que eran parte de la ficción. Fueron varios los que llegaron a Ecomoda, temporada dos de la novela, pero otros no.

Así, El cuartel de la feas, los padres de Betty y más repitiendo sus papeles, algunos no pudieron volver. Patricia Fernández (Lorna Paz) y Marcela Valencia (Natalia Ramírez) son dos de ellas.

¿Por qué Patricia y Marcela no estuvieron en Ecomoda?

Patricia y Marcela no estuvieron en Ecomoda, la temporada 2 de Betty, la fea. Foto: RCN

Natalia Ramírez conversó con el periodista colombiano Carlos Ochoa y recordó su paso por “Betty, la fea”. En la charla, ella habló sobre su personaje y cómo él mismo no cerró su historia concretamente.

“Firmamos un contrato con Telemundo, lo avisamos con tiempo a RCN. Ya estábamos muy cansadas y agotadas. Llevábamos dos años y medio grabando y habíamos dicho a Gabriel Reyes (presidente de RCN en aquel entonces) que en cuatro meses nos íbamos”, compartió.

“Con el paso de los meses le decía a Fernando Gaytán (creador de Betty, la fea) el por qué no había un final para Marcela y el solo me respondía: ‘sí, ya pronto’. Cuando ya se acercaba el final hubo problemas, pero eran cosas que ya teníamos planeadas y no íbamos a poder estar. Al final, él le dio a Marcela una escena bonita, aquella donde ella le entrega a Armando”, agregó.

Más adelante mencionó que tras salir de la telenovela y despedirse de sus compañeros, salió la noticia de que Betty, la fea tendría parte dos y llevaría por nombre Ecomoda. Sobre este tema, Ramírez explicó que no fueron convocadas. “Ya estábamos con Telemundo, la competencia de RCN, así que no podíamos estar en la segunda parte”.