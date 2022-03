“Arcane” de Netflix arrasa en los Annie 2022: vence a “Castlevania” y “Encanto” de Disney

En septiembre del 2021, Riot Games anunció el estreno de su serie animada inspirada en el universo de League of Legends, Arcane. Con un lanzamiento simultáneo en Twitch y Netflix, la ficción logró gran popularidad desde su primer capítulo.

Tras popularizarse en el streaming y quedarse con la aceptación del público, Arcane confirmó que tendrá una temporada 2, la misma que ya es esperada por los fanáticos del conocido LOL.

El triunfo de Arcane en los Annie 2022

Durante la 49 edición de los Premios Annie, celebradas el último domingo 13 de marzo, Arcane se alzó con un total de nueve premios, según se informó.

Arcane compitió contra series animadas que lograron gran popularidad en el 2021, incluidas Love, Death & Robots , Star Wars: visions y Castlevania. La ficción de Riot incluso superó a The Mitchells vs. The Machines, que conquistó ocho categorías, incluida mejor película.

Categorías que ganó Arcane en los Annie 2022

Arcane se quedó con 9 premios en los Annie 2022. Foto: @riotgames

Mejor TV/Media - Audiencia general: por el episodio When these walls come tumbling down

por el episodio When these walls come tumbling down Mejores Efectos especiales - TV/Media: por el episodio Oil and water

por el episodio Oil and water Mejor animación de personaje - TV/Media: por el episodio The monster you created

por el episodio The monster you created Mejor diseño de personaje - TV/Media: por el episodio Some mysteries better left unsolved

por el episodio Some mysteries better left unsolved Mejor dirección - TV/Media: por el episodio The monster you created

por el episodio The monster you created Mejor diseño de producción - TV/Media: por el episodio Happy progress day!

por el episodio Happy progress day! Mejor storyboarding - TV/Media: por el episodio When these walls come tumbling down

por el episodio When these walls come tumbling down Mejor actuación de voz - TV/Media: por el episodio When these walls come tumbling down

por el episodio When these walls come tumbling down Mejor guion - TV/Media: por el episodio The monster you created.

Netflix obtuvo un total de 20 victorias en la ceremonia virtual. Por su parte, Encanto de Walt Disney ganó tres Annies, Raya and the last dragon del mismo estudio quedó fuera, al igual que Luca de Pixar, de la lista de vencedores de la noche.