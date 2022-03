“The Mitchells vs. The Machines” triunfa como mejor película en Premios Annie

Los Premios Annie celebraron su edición 49 y los fans no dejan de comentar los resultados. La competencia estaba reñida debido a la variedad de historias y estilos, pero solo un título podía llevarse el oro a casa.

Pese a la fuerte presencia de Disney, “The Mitchells vs. the machines” triunfó con ocho galardones, incluyendo el de mejor película. Las otras categorías fueron el de mejor dirección, guion, diseño de producción, diseño de personajes, edición, efectos especiales y la condecoración a la actuación vocal más destacada.

La historia nos muestra cómo un viaje por carretera de la familia Mitchell se ve interrumpido por una insurrección tecnológica que amenaza a la humanidad. Ahora tendrán que estar más unidos que nunca para salvarse y al planeta en una aventura que no olvidarán nunca.

De acuerdo a la crítica especializada, “Los Mitchell contra las máquinas” es tan atractiva como enérgica. Ofrece una historia divertida y agradable que toda la familia puede disfrutar, por lo que obtuvo una calificación del 97% en Rotten Tomatoes.

Una relación padre - hija única. Foto: Netflix

¿Qué películas compitieron con “The Mitchells vs. the machines”?