La hija oscura, nominada al Óscar

A la directora Maggie Gyllenhaal le sugirieron cambiar la frase “soy una madre antinatural” que dice ‘Leda’ (Olivia Colman) en La hija oscura (The lost daughter). Pero para la cineasta se trataba de una parte esencial de la película, la descripción sin disculpas de la maternidad de la protagonista. “Yo dije, ‘Bueno, ¿por qué?’ En realidad es esta línea increíble; es casi una cosa vibrante. ¿Qué es una madre antinatural y qué es una madre natural? No creo que haya realmente una respuesta a eso”, señalaba a V Magazine.

La nominada al Óscar a mejor guion adaptado, mejor actriz y mejor actriz de reparto es el debut de la realizadora, quien recientemente declaró su “amor al cine independiente” luego de ganar los Spirit Awards y recibir el llamado ‘Óscar indie’ de la ganadora del año pasado, Chloé Zhao.

Gyllenhaal ha crecido en el mundo del cine –hija Stephen y hermana de Jake Gyllenhaal– y hasta antes de escribirle a la autora del libro The lost daughter era conocida por su carrera como actriz y tenía ya un Globo de Oro por interpretar a la hija de un traficante de armas en The honourable woman. Y hace siete años denunció el sexismo en Hollywood. “Tengo 37 años y me dijeron que era demasiado mayor para interpretar a la amante de un hombre de 55 años”.

Para dirigir La hija oscura se sintió empoderada cuando fue la misma Elena Ferrante (su seudónimo y según Los Ángeles Times la novelista mantuvo su identidad oculta, incluso de Gyllenhaal) que le pidió dirigir la película como condición para cederle los derechos. Cuando leyó la novela pensó: “Nunca antes había visto tantos de estos sentimientos, no solo sobre la maternidad, sino sobre ser mujer, expresados antes, y lo encontré realmente emocionante e inquietante”.

Favorita a mejor actriz

Olivia Colman viene de ganarlo todo con la serie ‘The Crown’. Desde su Óscar por The favourite, la actriz británica convertida en estrella de Hollywood ha recibido innumerables elogios y, después de su nominación por The father junto a Anthony Hopkins, la crítica señala que La hija oscura “debería” darle su segunda estatuilla dorada y algunos medios estadounidenses que revisan las probabilidades de cara a la ceremonia, creen que tiene ventaja sobre Kristen Stewart (‘Spencer’). A falta de los Óscar y los BAFTA, Colman ya ha ganado los premios Gotham, premios de la crítica y los Spirit Awards 2022.

En La hija oscura, Colman es una profesora y traductora que llega a una isla de Grecia para pasar sus vacaciones sola, pero ve interrumpida su tranquilidad con la llegada de una ruidosa familia estadounidense. “Los niños son una responsabilidad abrumadora”, le comenta a una mujer embarazada al mismo tiempo en que recuerda a sus dos hijas, cuando las abandonó tres años y el “terror” y desesperación absoluta que pudo sentir por su maternidad. “Definitivamente ha habido momentos en los que hemos hecho cosas como las que hace ‘Leda’”, sostuvo Colman a pesar de que no había encontrado similitudes con su personaje.

Hacia el final de la película, con ‘Leda’ herida en la playa, la directora le dijo a Los Ángeles Times que Colman improvisó una frase de la primera conversación de madre e hijas luego de varios días. “‘Cuéntamelo todo’”, sostiene ‘Leda’. “Eso es lo que la convierte en madre, ¿no? ‘Oh, a ustedes en realidad no les importa que me acaben de apuñalar en el vientre’... o les importa, pero como todos los niños, necesitan a su mamá. Están llamando para decirle algo, y ella solo tiene que estar allí y escuchar”.❖