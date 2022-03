El actor Hayden Christensen, recordado por su papel de Anakin Skywalker y Darth Vader en las precuelas de “Star Wars”, explicó por qué no volvió a interpretar al temible Sith en “Rogue One: una historia de Star Wars”. La estrella volverá a dar vida al villano en la serie de Disney+ “Obi-Wan Kenobi”, spin-off de la saga espacial.

En una entrevista con Entertainment Weekley, el canadiense habló respecto a su participación en la saga creada por George Lucas y su ausencia en “Rogue One”.

“ No fui parte de ninguna de esas conversaciones [de la producción] sobre Rogue One . Pero me encantó lo que hicieron con él”, confesó Christensen.

La secuencia final de Rogue One con Darth Vader es la más aclamada por los fanáticos de Star wars. Foto: Lucasfilm

Como saben algunos fans de “Star Wars”, quien se puso el casco de Darth Vader en la película fue el actor Spencer Wilding, cuya voz estuvo a cargo de James Earl Jones, intérprete original de “Star Wars: Una nueva esperanza”.

“ El personaje me precede y siempre ha sido un esfuerzo colectivo en muchos sentidos. Pensé que era brillante”, señaló el canadiense.

Poster de "Rogue One: una historia de Star Wars". Foto: LucasFilms

“Rogue One: una historia de Star Wars” es de las mejores, según los fans. Pese a la baja expectativa, la primera película spin-off de la saga fue un éxito gracias a su importante conexión con “Una nueva esperanza”.

El filme fue protagonizado por Felicity Jones y Diego Luna. Cerca del final, Darth Vader haría una aparición en la que desataría todo su poder como nunca antes visto en la pantalla grande.

Hayden Christensen vuelve en “Obi-Wan Kenobi”

Hayden Christensen repetirá su papel de Darth Vader en la serie de Disney+ “Obi-Wan Kenobi”.

El actor ha adelantado que esta versión joven de Vader será “muy poderosa”, por lo que los fans pueden esperar una gran interpretación.