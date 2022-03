“Obi-Wan”, la serie: así fue el reencuentro entre Ewan McGregor y Hayden Christensen

La serie “Obi-Wan Kenobi” es la nueva producción de Star Wars para Disney Plus. Los fans están a la expectativa por el factor nostálgico y el resultado, teniendo en cuenta la calidad de “The mandalorian” y “The book of Boba Fett”.

En esta ocasión especial, Ewan McGregor y Hayden Christensen retomarán sus papeles como Obi-Wan y Darth Vader, respectivamente. Un reencuentro que tardó 17 años tras el final de la trilogía original dirigida por George Lucas.

¿Cómo fue el reencuentro entre McGregor y Christensen?

“Volver a estar en el set con él fue… fue extraño. Era como si el tiempo no hubiera pasado o algo así. Realmente lo miré y ya sabes. Estábamos en una filmación, lo miro y… ahora es Anakin y yo soy Obi-Wan Kenobi. Y es como si nada ha pasado, ¿sabes?”, contó McGregor en una entrevista par David Lorao.

De acuerdo al actor de 50 años, no vio ninguna señal de envejecimiento en el rostro de Christensen. Lo que pocos saben es que su compañero compró una granja en Canadá. “Realmente me gustó todo ese ambiente y estilo de vida”, reveló.

¿Cómo enfrentaron el odio a la trilogía precuela?

“Fue bastante difícil de manejar personalmente que tras el estreno de las películas fuesen tan duramente criticadas. Y también fue en los inicios de mi carrera, realmente no sabía cómo lidiar con ello. Había participado en proyectos que no habían recibido demasiada atención, lo cual es diferente a formar parte de algo que genera una reacción negativa”, comentó McGregor a Entertainment Weekly.

Como era de esperarse, Christensen coincidió : “Cuando se estrenaron las películas y los críticos fueron muy duros, por supuesto que fue algo difícil de afrontar porque te importa mucho y te has volcado completamente en hacerlo, pero también es un desafío”.

Con un lapso de 17 años, algunos seguidores de Star Wars se preguntan en qué producciones han estado trabajando cada uno, por lo que te compartimos sus principales participaciones en la industria del entretenimiento desde el final de Star Wars: la venganza de los sith.

Ewan McGregor tras su paso en Star Wars

“Phillip Morris ¡Te quiero!”

“Lo imposible”

“T2: Trainspotting”

“Christopher Robin”

“Doctor Sueño”

“Halston”.

Hayden Christensen tras su paso en Star Wars