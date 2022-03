Muere William Hurt, ganador del Oscar, a los 71 años

William Hurt, uno de los rostros más celebres de Hollywood, falleció a los 71 años este domingo 13 por causas naturales. La noticia fue confirmada por su amigo Gerry Byrne y la industria está rindiendo homenaje a la estrella de cine.

“Con gran tristeza, la familia Hurt lamenta el fallecimiento de William Hurt, amado padre y actor ganador del Oscar, el 13 de marzo de 2022, una semana antes de cumplir 72 años. Murió en paz, entre la familia, por causas naturales. La familia solicita privacidad en este momento”, fueron las palabras de las personas más cercanas al estadounidense.

El artista estudió en Juillard y debutó como actor en 1980. Cinco años después de conseguir un rol en “Altered states”, ganó su primer Premio Oscar por “Kiss of the Spider Woman” y fue nominado por “Children of a lesser God”, “Broadcast news” y “A history of violence”.

Más allá de estos trabajos, también participó en el cine mainstream cuando interpretó al General Ross en el Universo Cinematográfico de Marvel. Su presencia se hizo sentir en “The incredible Hulk”, “Captain America: civil war”, “Avengers: infinity war”, “Avengers: endgame” y “Black Widow”.

Actores, directores y distintas figuras del medio están expresando sus condolencias por el suceso. Uno de ellos es el presentador Keith Olberman, quien compartió en Twitter una conmovedora anécdota el día que conoció a William Hurt:

“Este hombre, que no conocía, pero cuyo trabajo siempre admiré, me agarró en los premios Emmy, al año siguiente de la muerte de mi padre, y me habló durante 15 minutos sobre él y la importancia de reconocer la paternidad en esta vida. Todavía estoy conmovido”.