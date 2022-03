La banda sonora de “Peaky blinders” con Nick Cave y Artic Monkeys llegará en vinilo

Durante las seis temporadas de “Peaky blinders”, la historia ha estado acompañada de canciones que encajaban perfecto con las escenas, ayudando a transmitir la emoción que los realizadores buscaban. En el soundtrack podemos encontrar desde Nick Cave hasta Artic Monkeys.

El vinilo contará con las 49 pistas de música y diálogos de las primeras cinco temporadas del programa, las cuales se distribuirán en tres LP de color rojo sangre. Además, incluirá dos versiones del tema icónico de la serie, “Right hand red”, original de Nick Cave and the Bad Seeds, así como una versión reelaborada de PJ Harvey.

¿Qué canciones encontraremos en el vinilo de “Peaky blinders”?

A parte del tema representativo del título, otras pistas incluidas son “Love is blindness” de Jack White, “Do I wanna know?” de Artic Monkeys, “You and whose army?” de Radiohead y “Lázaro” de David Bowie.

También, encontraremos canciones de Royal Blood, Laura Marling, The White Stripes y Queen Of The Stone Age. En el siguiente link podrás encontrar la lista completa de canciones: https://thesoundofvinyl.com

Peaky blinders 6 llegaría a Netflix en abril. Foto: Netflix/BBC

Por su parte, el creador Steven Knight indicó en un comunicado: “ La historia de Peaky Blinders y la música que usamos son gemelas , nacidas al mismo tiempo. Sería difícil imaginar la mayoría de los momentos cruciales sin la banda sonora”.

“Estoy muy contento de que por fin hayamos podido juntar algunas de las pistas en un álbum, para poner la atmósfera, la arrogancia y el gruñido del espectáculo en sus auriculares y parlantes”, concluyó en su misiva.