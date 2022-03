“Doctor Strange 2” será tan grande como “No way home”, promete Cumberbatch

Benedict Cumberbatch fue entrevistado por Empire, revista que presentó adelantos exclusivos de “Doctor Strange 2″. Fans cuentan los días para el estreno de la película.

“Doctor Strange: in the multiverse of madness” llegará a los cines el 6 de mayo. Foto: composición LR/Marvel/Sony