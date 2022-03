Muchos fanáticos de Wolverine esperan ver nuevamente caracterizado al legendario Hugh Jackman como Logan; sin embargo, el actor ha dejado en claro que no piensa regresar al papel. Por tal razón, algunos seguidores resignados han ido pensando en los próximos Wolverine.

Logan se estrenó en 2017 y fue la última película de Hugh Jackman como Wolverine. Foto: Fox

Entre ellos tenemos al protagonista de una de las más grandes y populares sagas de libros y películas, Daniel Radcliffe, siempre recordado por dar vida a Harry Potter. La figura de Hollywood, en una reciente entrevista con el medio Comic Book, en el estreno de “La ciudad perdida”, se refirió una vez más a la posibilidad de ser el siguiente Wolverine.

“Muchas veces, la gente viene a mí como ‘oye, escuché las noticias de Wolverine, eso es genial’. No, no sé nada al respecto. Aprecio que alguien diga claramente: ‘Wolverine es realmente bajo en los cómics, ¡deberías conseguir que un tipo bajo lo haga!’”, señaló Radcliffe en referencia a su característica estatura para interpretar a Wolverine.

Taron Egerton, Daniel Radcliffe y Henry Cavill son imaginados como diferentes versiones de Wolverine por sus fans. Foto: composición LR/difusión

Por otro lado, dejó en claro que sería muy difícil pasar de Hugh Jackman a él. Ante ello, también se atrevió a retar a Marvel a que lo llamara si es que estaba equivocado: “Pero no me veo a mí mismo, no los veo pasando de Hugh Jackman a mí. Pero ¿quién sabe? Demuéstrame que estoy equivocado, Marvel”.

Definitivamente, esto lo tomamos en broma; no obstante, como dice Daniel, nadie sabe, pues cuando Kevin Feige se las trae nos cumple los pedidos. O tal vez en los próximos días el presidente de Marvel Studios le responde a Daniel Radcliffe. ¿Acaso el tamaño del británico importa mucho?