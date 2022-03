“Teloneras”: llega a cines la película peruana que nos enseña sobre música huanca

“Teloneras”, el documental, fue grabado en su mayoría en la incontrastable ciudad de Huancayo, y se estrenará inicialmente en la mencionada provincia este 17 de marzo. La cinta nos narra el día a día de cinco mujeres que buscan, a través de su canto, poder destacar dentro de la industria de la música andina y vernácula.

La República ya vio el largometraje por lo que te brindaremos algunos detalles del filme, para que te animes, vayas a verlo y lo juzgues por ti mismo. Recordemos que mientras más apoyo se le brinda al cine peruano, las distribuidoras apostarán más por mantener los títulos dentro de cartelera.

Poster oficial del documental Teloneras. Foto: Rómulo Sulca

La cinta está dividida en cinco capítulos conformados por las notas musicales (Do, Re, Mi, Fa y Sol), en el cual, Suliana García, Kelly Castellanos, Yhadira Sullca, Frida Gutiérrez y “Shandu” la Huambla Wanca, son las protagonistas de “Teloneras”. Las cinco buscan visibilizar la lucha que enfrentan dentro de la música para llegar al reconocimiento que desean tener.

La joven cantante Yhadira Sullca, que reside en Lima, comentó respecto a su participación: “A mí siempre me gustó cantar. He ganado muchos concursos, ver a cantantes me motivó a salir de mi provincia de Huancayo y llegar a Lima para cumplir mi sueño de serlo”. Adicionalmente, cuando se le preguntó qué artistas la motivaron, contestó: “Laura Pacheco, Sonia Morales y Dina Páucar, ellas fueron mi motivación” .

Yhadira Sullca junto a la excongresista Indira Huilca. Foto: La República

Teloneras, un documental huancaíno

El documental dirigido por Rómulo Sulca tiene una duración de 90 minutos, donde además de contar la historia de cinco mujeres, resalta la vida artística de la conocida cantante de Huancayo, Flor Pucarina (Leonor Efigenia Chávez Rojas).

Por otro lado, la cinta fue grabada con el apoyo del Ministerio de Cultura, en Huancayo y en Lima, dentro de los distritos de Centro de Lima y San Juan de Lurigancho.

Día de rodaje junto al lecho de Flor Pucarina en el Cementerio General El Ángel de Barrios Altos, Lima. Foto: Facebook Teloneras

En la cinta podemos ver que la dirección se ha enfocado en registrar los días de una manera realista y lo más natural posible, es por eso que en algunas escenas se puede apreciar las miradas curiosas, a veces directas y otras esquivas, de personas que aparecen en los planos sin saber que están siendo grabados para un documental.

Cabe resaltar que las grabaciones se realizaron antes de la pandemia de la COVID-19, por lo que se puede ver a las personas sin el uso de mascarillas.

Adicionalmente, otras escenas son acompañadas de un orquesta o del sonido de un arpa, que tocan la reconocida melodía de los Huaylas. Sin dudas, la producción buscó resaltar las costumbres musicales de Huancayo.