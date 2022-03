“Obi-Wan Kenobi estará destrozado y desesperanzado”, adelanta Ewan McGregor

La serie Obi-Wan Kenobi, dirigida por Deborah Chow, es la nueva producción de Lucasfilm para Disney Plus y los fans están emocionados por ver cómo extiende el universo ficticio de Star Wars.

Como dieron a conocer los avances, la historia mostrará las consecuencias de la Orden 66 y cómo esta cambió el status de la galaxia para siempre. Como si el hype no fuera suficiente, Ewan McGregor adelantó qué podemos esperar del show.

En conversación con Entertainment Weekly, el protagonista habló sobre su personaje, su nuevo estilo de vida y por qué no es el mismo que conocimos en la trilogía secuela de George Lucas.

“Encontramos a Obi-Wan al comienzo de nuestra historia bastante destrozado, sin fe, golpeado y algo entregado”, reveló sobre el jedi.

Ewan McGregor volverá como el poderoso jedi, 17 años después. Foto composición/ Lucasfilm

¿De qué trata Obi-Wan Kenobi?

La historia estará ubicada entre los eventos del episodio “La venganza de los sith” y “Una nueva esperanza”. Luego de varias décadas, la serie contará qué pasó con Obi-Wan tras la Orden 66 que ejecutó a todos los jedi.

¿Qué podemos esperar de la serie?

En una pasada entrevista a Slash film, Rory Ross (Tusken Raider en The book of Boba Fett) contó que el programa no decepcionará a los fanáticos y sobrepasará las expectativas:

“Va a ser increíble. Va a ser realmente genial. Tener el tejido conectivo entre las precuelas y “Una nueva esperanza”, simplemente entender dónde ha estado Obi y qué está pasando en cuanto a la historia; creo que los fans van a disfrutarlo. Va a ser un gran momento”.