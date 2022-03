Ghost Rider es una de las creaciones del Universo Cinematográfico de Marvel que ha aparecido anteriormente en dos producciones, interpretado por Nicolas Cage. El personaje debutó en “Ghost Rider” de Columbia Pictures en 2007, la cual tuvo su secuela “Ghost Rider: spirit of vengeance” en 2011.

Ahora, con los rumores de que Marvel Studios está creando una versión nueva de “Midnight sons”, un grupo con el que Ghost Rider tiene una afiliación conocida ha formulado la interrogante sobre quién sería el que interprete esta versión del papel. El propio Nicolas Cage ha respondido esta inquietud.

Ghost Rider podría incorporarse al UCM. Créditos: Columbia Pictures

Nicolas Cage sobre su regreso como Ghost Rider

En una entrevista con el medio The Hollywood Reporter, Nicolas Cage, respondió ante los potenciales rumores que anuncian su reingreso al mundo de los superhéroes como Johnny Blaze para el UCM, especialmente para la película “Doctor Strange in the multiverse of madness”.

“Estos son temas candentes, y lo entiendo, porque este es el tipo de cosas que se vuelven como un reguero de pólvora en Internet. Siempre he admirado el reino de los cómics y siempre he pensado que las historias eran realmente coloridas, entretenidas y, francamente, algo saludable de una manera realmente positiva. No sé cuál es el resentimiento con las personas que quieren golpearlos. Ciertamente creo que hay un gran valor en que están brindando felicidad a las personas“, fue la respuesta no definitiva que brindó sobre una posible futura participación.