Netflix: las 10 mejores series basadas en libros que puedes disfrutar en la plataforma

Netflix mantiene todos los años un ritmo de producción de series originales que lo llevan a mirar el mundo de la literatura, ya que a veces es demasiado trabajo dejar que los guionistas creen argumentos y personajes nuevos. De esa manera, las adaptaciones se han convertido en una buena opción para hacer, cuando se quieren contar historias convincentes que, en muchos casos, ya han demostrado su éxito ante el gran público.

PUEDES VER: Karol G debutará como actriz en serie de Netflix con Sofía Vergara

10 series de Netflix basadas en libros

‘‘Los Bridgerton’’

Esta serie es una adaptación de las novelas de Julia Quinn. Por el momento, es uno de los éxitos de Netflix y tiene su origen en una obra literaria de primer nivel. La serie se basa en los acontecimientos que se narran en el primer libro “El Duque y yo” y la historia nos cuenta la vida de ocho hermanos que pertenecen a la poderosa familia Bridgerton y que intentan encontrar el amor y la felicidad en el escenario de la alta sociedad londinense. Dentro de poco se estrenará la segunda temporada que será basada en el segundo libro de la saga.

‘‘Lupin’’

Esta adaptación no es muy fiel a las famosas novelas del escritor Maurice Leblanc, sino más bien que es una que coge muchos elementos del trabajo literario original y lo adapta a la actualidad, situado en una ciudad parecida a París, una de las urbes más bulliciosas del mundo. Aunque se mantiene ese espíritu del ladrón de guante blanco en Lupin, sus creadores han decidido darle un toque más reivindicativo con un protagonista que intenta vengar a su padre inmigrante senegalés, muerto años atrás tras tener que soportar la acusación de un delito que no cometió.

‘‘The witcher’’

Está serie está inspirada en los personajes creados por Andrzej Sapkowski para sus libros de The Witcher, ya que Netflix, en realidad, se inventó la historia, aunque recoge muchos elementos originales como son los principales protagonistas y algunos escenarios. De todas formas, a pesar de su origen literario, buena parte de la fama que le dio la oportunidad al brujo de saltar a su plataforma se la debe a los videojuegos que realizó el estudio polaco CD Projekt RED.

‘‘Sherlock’’

Este libro es uno de los clásicos más adaptados al cine y la televisión de todos los tiempos. Los personajes creados por Sir Arthur Conan Doyle forman parte ya del imaginario colectivo, por lo que no era de extrañar que tuviéramos una adaptación del clásico para televisión. La historia tiene un toque más moderno al traer al presente a Sherlock Holmes y a su ayudante el Dr. Watson, además de Moriarty, su némesis. Por si fuera poco, algo hace más de un año un capítulo especial que llevaba a los dos personajes principales a la época original, al Londres de finales del siglo XIX, fue estrenado.

‘‘The sinner’’

Es una de las series más interesantes, de esas que a uno no le dejan indiferente por la mezcla de géneros que ofrece. Basada en la novela del mismo nombre de Petra Hammesfahr, solo los primeros capítulos se centran en lo que ocurre en los libros para, más tarde, abrirse a otros escenarios completamente ideados para la producción de Netflix. La historia nos narra las aventuras (en tono de drama) de un detective con muchos problemas, que regresa a su ciudad natal para investigar el asesinato de unos padres a manos de su hijo.

‘‘House of cards’’

Al margen de polémicas con su protagonista y posterior cancelación dentro de la última temporada, estamos ante una de las mejores ficciones políticas de los últimos años, basada en los libros publicados por Michael Dobbs a finales de los años 80. Con “House of cards” conoceremos las artimañas de la política al más alto nivel y las decisiones que se suelen tomar, no tanto en función del bien general, si no como de una carrera personal en la que se deben sacrificar muchas otras cosas.

‘‘13 reasons why’’

Esta fue una de esas series que impactó en los primeros meses de estar en la plataforma de Netflix, por lo controvertido de su temática y por el tema que ponía sobre la mesa: el suicidio juvenil. La producción está basada en la novela del mismo título de Jay Asher, publicada en 2007. En ella nos cuenta la historia de Hannah Baker, una chica que se suicida pero que deja siete cintas de casete en las que explica qué 13 personas la llevaron hasta su fatal decisión.

‘‘Fariña’’

La adaptación nos narra la historia de cómo Sito Miñanco convirtió a Galicia en la puerta de entrada de la droga para toda Europa, que llegaba desde los cárteles colombianos, y los posteriores intentos de la policía por desbaratar sus planes.

‘‘La catedral del mar’’

La serie fue anunciada como una de las apuestas más importantes de una cadena española en el terreno de la ficción, ya que se atrevía a adaptar una extraordinaria novela de Ildefonso Falcones que había sido un completo éxito en España. Como en el libro original, la ficción nos traslada al siglo XIV en la ciudad de Barcelona, donde vive Arnau, un personaje cuya vida se desarrollará en paralelo a la construcción de la Iglesia de la Virgen María de la Mar.

‘‘Firefly lane’’

Basada en la novela de Kristin Hannah, nos cuenta la amistad que se prolonga a través de los años entre dos amigas con personalidades muy distintas. Una serie muy sencilla, donde mandan las relaciones personales y en la que se intercalan momentos dramáticos cono otros completamente desenfadados que te mantienen frente a la pantalla. Firefly Lane es la excusa perfecta para pasar un rato entretenido sin demasiadas complicaciones.