“Morbius”: Jared Leto saluda a sus fans en español mientras promociona su película

Tras el estreno de “Venom: let there be Carnage”, se concluyó que las películas de Spider-Man no son las únicas distribuidas por Sony que forman parte del Universo Cinematográfico de Marvel.

Ahora, un nuevo largometraje, “Morbius”, nos presenta al personaje de Marvel interpretado por Jared Leto, y que promete traernos una nueva historia con varios elementos de terror. Con motivo de su gira promocional, el protagonista visitó México, donde se animó a decir unas cuantas palabras en español.

El ganador del Oscar Jared Leto es el médico Michael Morbius aquejado con una rara enfermedad. Foto: Sony Pictures.

Trama de “Morbius”

Jared Leto interpretará a Michael Morbius, un importante médico que sufre de una enfermedad degenerativa y con la cuál se obsesiona por curar. Así, termina realizando una expedición en la que es atacado por unos extraños murciélagos que, si bien parecen haberle dado lo que buscaba, también lo convierten en un monstruo.

A pesar de que su fecha de estreno ha sido modificada en varias oportunidades, Sony Pictures mantiene las expectativas altas referente a este filme. Esta película podría ser muy importante para el UCM, ya que podría tener la aparición de Blade, personaje interpretado por Mahershala Ali.

Blade: será encarnado por Mahershala Ali en un especial para Disney Plus. Foto: The Wrap.

Saludo en español de Jared Leto

El actor y cantante que se pone en el papel de Morbius se presentó en un evento masivo en México, donde dedicó un saludo en español a todos sus fans. Con ayuda de un hombre que se encontraba junto a él, dijo: “Amigos mexicanos, los quiero un chingo” . Seguidamente, agregó: “Hice lo mejor que pude”, luego de que se notara que le costó un poco la pronunciación.

El video del hecho fue compartido por el propio intérprete a través de sus redes sociales.