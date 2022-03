“Duna”: guionista confirma planes para una trilogía y un posible universo compartido

“Duna” logró posicionarse con éxito en la taquilla entre el público, los críticos y los lectores de la novela. Incluso ha sido nominada a numerosos premios Oscar, lo cual aseguró rápidamente su secuela, que en realidad sigue siendo parte del primer libro del universo creado por Frank Herbert.

El universo de “Duna” es tan amplio que ha sido extendido por su hijo Brian Herbert y se puede explotar fácilmente por muchos años a través de películas y series, plan que ahora se confirma gracias a una entrevista con Jon Spaihts, guionista de la primera entrega.

Duna consiguió varias nominaciones al Premio Oscar 2022. Foto: HBO Max.

¿De qué trataría la secuela de “Duna”?

Warner confirmó la secuela de “Duna”, la misma que adaptará la siguiente mitad de la primera novela y dará prioridad al personaje interpretado por Zendaya. La compañía también confirmó que están trabajando en una serie precuela enfocada en las Bene Gesserit , organización a la que pertenece la madre de Paul y que es parte fundamental de la mitología de la saga, pues se involucran en cada aspecto de esta realidad.

¿Qué dijo el guionista de “Duna”?

Jon Spaihts, guionista de “Duna”, habló con The Playlist y reveló los ambiciosos planes para seguir adaptando el mundo de Frank Herbert: “La serie sigue avanzando y no se me permite hablar mucho sobre eso. Pero ese esfuerzo está vivo y bien. Terminé dejándolo para trabajar no solo en Dune: Part Two, sino también para investigar otras perspectivas cinematográficas en el universo de Dune de las que todavía estamos hablando y, de nuevo, no tengo permitido hablar mucho. Pero es un mundo muy rico para jugar y creo que está lleno de oportunidades para contar historias en todas las direcciones”, contó Spaihts al medio.

Denis Villeneuve en el set de Dune junto a Zendaya. Foto: Total Film

¿Qué más vendría para la saga de “Duna”?

Los fanáticos de los libros piensan que la segunda parte cerrará las cosas, pues se enfocará en la primera y más conocida novela. Sin embargo, la historia de Paul, que en parte vimos en la película, se extiende hasta el texto Dune Messiah, por lo que fácilmente podrían adaptarla en una o dos entregas más.