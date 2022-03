Cada vez falta menos para el estreno de “Doctor Stranger: in the multiverse of madness” en los cines. Como se sabe, la película traerá de regreso al Hechicero Supremo, quien será protagonizado otra vez por Benedict Cumberbatch. Ahora, tras las expectativas sobre lo que sucederá, en redes sociales, Marvel Studios compartió una nueva imagen promocional de la cinta.

Según se puede ver en el póster, el protagonista aparece rodeado de otros personajes que serán sus aliados y enemigos dentro de la trama. Además, la presencia de las otras dos variantes de Doctor Strange ha generado mayor dudas sobre qué planes traen entre manos.

Nueva imagen muestra a más personajes que saldrán en "Doctor Stranger" 2. Foto: Marvel Studios

En el caso de Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), su papel dentro del filme todavía es incierto, pero algunas teorías de fans señalan que podría ser una poderosa villana, quien ha despertado sus nuevas habilidades y estaría tras los pasos de Stephen Strange.

Por lo pronto, los seguidores todavía deberán esperar las nuevas actualizaciones de Marvel Studios para conocer a detalle lo que sucederá en el largometraje.

¿Cuándo se estrenará “Doctor Strange” 2?

La esperada película del Hechicero Supremo tendrá su estreno mundial en los cines el viernes 6 de mayo de 2022 . Asimismo, se dio a conocer que la cinta tendrá una duración de 2 horas.

“Doctor Strange” 2 - tráiler oficial