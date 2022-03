Darth Vader podría tener su propia serie tras el éxito de “Obi-Wan Kenobi”

La serie “Obi-Wan” es la nueva apuesta de Lucasfilm en Disney Plus, tras el éxito de The mandalorian y polémica de The book of Boba Fett. Ewan McGregor retomará su papel como jedi luego de 16 años, pero también lo hará Hayden Christensen como Darth Vader.

El sith apareció en una foto promocional de la serie, sorprendiendo a los fans que se preguntaban la razón de su ausencia en el primer tráiler oficial. Ahora, parece que él podría protagonizar su propio show a través de la misma plataforma de streaming.

En una reciente entrevista para Entertainment weekly, el guionista de la serie Obi-Wan, Joby Harold, contó que Darth Vader tendrá un gran presencia en la historia. Además, dio a entender que tiene potencial para ofrecer mucho más que en estos seis capítulos.

“Su sombra se proyecta sobre gran parte de lo que hacemos. Y el grado de su proximidad a esa sombra es algo que descubriremos. Pero él es una gran parte del show emocionalmente para Obi-Wan, y posiblemente también más allá de eso”, declaró al medio especializado.

¿Qué veremos en la serie Obi-Wan?

El argumento nos ubica cronológicamente tras los eventos de la trilogía precuela de Star Wars y antes de la cuarta entrega Una nueva esperanza. Es así que conoceremos qué pasó con el protagonista luego de la Orden 66.

Al mismo tiempo, veremos las primeras andanzas de Darth Vader mientras expande su ola de terror a lo largo de las galaxias. Es en estos paralelos en que ambos no podrán evitar reencontrarse y batallar nuevamente.