“Los pequeños traviesos” (”The Little Rascals” en inglés) es de esas películas inolvidables que han pasado a convertirse en uno de los más grandes clásicos del cine. La imagen de los inocentes Darla (Brittany Ashton Holmes) y Alfalfa (Bug Hall) en un bote es quizás de las escenas más memorables del séptimo arte.

¿Cómo se ven ambos actores al día de hoy? Te lo mostramos en la siguiente nota y te contamos un poco sobre su vida.

“Los pequeños traviesos”, un clásico del cine

Aunque la cinta dirigida por Penelope Spheeris se estrenó en 1994, mucha gente aún recuerda a personajes como Spanky (Travis Tedford), Froggy (Jordan Warkol), Waldo (Blake McIver Ewing), Porky (Zachary Mabry), entre otros.

Sin embargo, cuando se habla de “Los pequeños traviesos”, quienes vienen automáticamente a la mente de muchos son los románticos Darla y Alfalfa.

La escena en la que están en un bote y comparten un inocente beso se convirtió en un emblema de la película y es probablemente la más recordada de todo el filme.

¿Cómo se ven Darla y Alfalfa al día de hoy?

Aunque no existen muchas fotos de ambos juntos, aún se pueden encontrar en la web algunas imágenes de Brittany Ashton Holmes (Darla) y Bug Hall (Alfalfa) de adultos.

Brittany Ashton Holmes (Darla) y Bug Hall (Alfalfa) de adultos. Foto: difusión

Brittany Ashton Holmes (Darla) y Bug Hall (Alfalfa) de adultos. Foto: 22 vision

Luego del éxito de “Los pequeños traviesos”, Brittany Ashton Holmes ha aparecido en otras películas para televisión como “Humanoids from the deep” y “Inhumanoid”, aunque no volvió a otro papel hasta los 25 años con “We hate Paul Revere”.

Brittany Ashton Holmes (Darla) de adulta. Foto: difusión

Por su parte, Bug Hall también siguió su carrera en el mundo de la actuación y participó en varias series de TV desde 1994 hasta el 2020.

Bug Hall (Alfalfa) de adulto. Foto: Instagram

En 2014, cuando “Los pequeños traviesos” cumplió 20 años de su estreno, los actores de la película se reunieron y recrearon el poster oficial.