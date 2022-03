Gotham PD cancelado: spin-off de The Batman será subtrama en Arkham Asylum

The Batman renovó al Hombre Murciélago y todo su universo gracias a la dirección de Matt Reeves. La confianza en la película era tan alta que se había planeado desarrollar varios spin-offs incluso antes de su estreno. Uno de estos fue nada menos que Gotham PD.

Basada en el cómic Gotham Central, la serie se basaba en el Departamento de Policía de la ciudad y cómo sobrellevaba la ola de crímenes. Personajes como Jim Gordon y Harvey Bullock tendrían un importante rol en la historia.

No obstante, los planes para expandir The Batman por medio de HBO Max parecen haber cambiado. «Una cosa que no estamos haciendo, y que iba a hacer, es la serie policial de Gotham”, confesó Reeves durante una entrevista para el podcast Happy sad confused.

Recientemente, el cineasta conversó con Toronto Sun al respecto para aclarar que Gotham PD será una parte del programa centrado en Arkham Asylum. “En ese momento, no estaba claro si la serie sobre el famoso psiquiátrico estaría separada. Ahora parece que las dos son, de hecho, una sola”.

Batman: un universo con mucho potencial por explotar: Foto: composición / Warner Bros

“La historia de la GCPD ha evolucionado. En realidad, nos estamos adentrado más en el terreno de lo que sucedería exactamente en el mundo de Arkham, tal y como se relaciona con nuestra película, y algunos de los personajes. Es como una película de terror o una casa encantada”, declaró el cineasta para The cyber nerds.