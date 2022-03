“Better call Saul 6″: historia de Saul Goodman conecta con “Breaking bad” en tráiler

“Better call Saul”, la serie protagonizada por Bob Odenkirk, está cada vez más cerca de lanzar su sexta temporada para alegría de sus fanáticos. La espera fue larga, pero la producción mostró varios avances con mensajes crípticos para mantener la intriga.

A continuación, te presentamos el primer tráiler oficial que está dando de qué hablar en el fandom. No solo muestra acción tras el ataque del cártel, sino también cómo evoluciona la relación con Kim Wexler, la intervención de Gustavo Fring y la conexión con “Breaking bad”.

¿Cómo “Better call Saul” y “Breaking bad” conectaron?

El avance de la sexta temporada confirmó que Saul Goodman se instalará en las famosas oficinas con la estatua de la Libertad inflable. En esta instalación es donde hace tratos con Walter White y Jesse Pinkman, dando inicio a su convulsiva historia.

¿Qué podemos esperar de la sexta temporada?

En cuanto al final de la serie, Bob Odenkirk contó a The New York Times que había mucho en lo que pensar: “Creo que me gusta, pero me quedé bastante aniquilado cuando leí el guion en medio de la noche (...) Es un camino desafiante a seguir. No se siente caricaturesco. Es bastante sustancial creo”.

La sexta temporada de Better call Saul atará todos los cabos sueltos. Foto: composición / AMC

¿Qué pasará con Kim Wexler?

Los fans han mostrado preocupación por el futuro de Kim, la esposa del protagonista, dado que no aparece en “Breaking bad” Al respecto, el showrunner Peter Gould contó a The Observer que “algo eventualmente sucederá que los separe, ya sea la muerte o algo menos dramático”.