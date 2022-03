Zoë Kravitz desmiente la noticia sobre el casting de “The dark night rises”

Recientemente, diferentes medios han indicado que Zoë Kravitz fue rechazada por interpretar a Catwoman en “The dark night rises” debido a su color de piel. La intérprete salió a declarar que la noticia es falsa y que fue parte del periodismo de clickbait, el cual sacó sus palabras de contexto.

La actriz había indicado que audicionó para un papel en la cinta de Christopher Nolan, ese papel no era el de Catwoman, sino uno pequeño.

Los fanáticos de "The Batman" han quedado sorprendidos con la actuación de Zoë Kravitz como Catwoman. Foto: Warner Bros. Pictures

Aclaración de Zoë Kravitz

La actriz afirmó que no le dijeron que ella era “demasiado urbana para interpretar a Catwoman” y que, en cambio, “buscaba hacer una audición para un pequeño papel en la película”. Fue ahí que le indicaron “que no buscaban ser ‘urbanos’ en la cinta”, término que Kravitz indica se mencionaba mucho hace diez años.

“Entonces, hablemos sobre el mal periodismo de clickbait. NO me dijeron que era demasiado urbana para interpretar a Catwoman en “The dark night” . NO habría tenido sentido para mí que me consideraran para ese papel en ese momento. Quería hacer una AUDICIÓN para una pequeña parte de la película y me dijeron (no sé quién dijo esto, pero así es como me lo dijeron) que no se estaban volviendo ‘urbanos’ por su parte. Esto es algo que escuché mucho hace 10 años, era una época muy diferente”.

Robert Pattinson y Zoe Kravitz, protagonistas de The Batman. Foto: AFP

Además, Kravitz admitió que “no mencionó esto para señalar con el dedo o hacer que alguien parezca racista”, solo estaba ofreciendo un ejemplo de “cómo era ser una mujer de color en la industria del cine en ese momento”.