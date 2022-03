“The walking dead: isle of the dead”: ¿cuándo se estrena la serie de zombies?

The walking dead abrió el apetito de los espectadores con su mundo ficticio consumido por los temibles zombies. Con un total de 11 temporadas, la exitosa serie de AMC está cerca de finalizar su historia por todo lo alto, pero no será el final.

Como vimos anteriormente, la producción lanzó varios títulos derivados como Fear the walking dead y World beyond. Además, tienen planeado una serie de películas sobre Rick Grimes y más spin-offs como Isle of the dead.

The Walking Dead: Maggie y Negan. Foto: AMC

Esta nueva serie contará con el protagonismo de Negan (Jefrey Dean Morgan) y Maggie (Lauren Cohan). A través de seis capítulos, veremos su nueva relación mientras sobreviven a la incesante amenaza de los muertos vivientes en Manhattan.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, AMC The walking dead compartió el póster oficial del show y reveló que llegará a mediados de 2023. Por el momento, se desconoce una fecha exacta, por lo que queda esperar más actualizaciones al respecto.

Poster de Isle of the dead, spin off de The Walking Dead. Foto: AMC

Con este anuncio queda confirmado que Negan y Maggie sobrevivirán a los capítulos restantes de la onceava temporada. No obstante, varios fans sabían que ambos personajes aún tenían mucho más por ofrecer así como la oportunidad de reconciliarse en un futuro próximo.