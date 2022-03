“Black Adam”, “Shazam 2″, “Aquaman 2″ y “The Flash” han cambiado la fecha de sus estrenos en cines. El Universo Extendido de DC (DCEU) acaba de sufrir una gran modificación en su calendario y ahora algunas películas de Warner Bros llegarán antes de lo previsto, mientras que otras se retrasarán hasta el año que viene.

“The Flash”

“The Flash”, la cinta que traerá de regreso a Ben Affleck y Michael Keaton como Batman, cambia su lanzamiento del 4 de noviembre de 2022 al 23 de junio de 2023.

Ezra Miller debutó como Barry Allen o The Flash en el 2016 con su aparición en "Batman v Superman: Dawn of Justice". Foto: Wipy

“Aquaman 2″

“Aquaman: the lost kingdom”, la secuela protagonizada por Jason Momoa y Amber Heard, pasa su estreno en cines del 16 de diciembre de 2022 al 17 de marzo de 2023.

Jason Momoa como Aquaman para "The lost kingdom". Foto: DC Fandome 2021

“Black Adam”

“Black Adam”, el filme estelarizado por Dwayne Johnson, también retrasa su lanzamiento del 29 de julio de 2022 al 21 de octubre de este mismo año.

Dwayne Johnson será Black Adam en la próxima película de DC Comics. Foto: Warner Bros

“DC League of Super-Pets”

Asimismo, la cinta animada “DC League of Super-Pets”, donde Keanu Reeves presta su voz para Batman, pasa del 20 de mayo de 2022 al 29 de julio.

"DC League of Super-Pets" cuenta con las voces de Dwayne Johnson, Kevin Hart, Diego Luna, Vanessa Bayer, John Krasinski, Natasha Lyonne y Marc Maron. Foto: Warner Bros. Pictures

“Shazam 2″

La única que ha adelantado su estreno es “Shazam! Fury of the gods”. La secuela que traerá a la familia Shazam a la pantalla grande ya no llegará el 2 de junio de 2023, sino el 16 de diciembre de 2022.

"Shazam 2" llegará iba a llegar a mediados de 2023, pero ahora lo hará en 2022. Foto: composición / Warner

Calendario de estreno DCEU

De esta manera, Warner Bros y DCEU estrenarán un total de tres películas en lo que respecta a 2022 y dos más en 2023.