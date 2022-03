Una nueva serie de la banda de los Muppets llega a Disney+

A través del título “The muppets mayhem”, la plataforma de Disney Plus nos trae una nueva serie de los divertidos títeres. La novedosa producción estará centrada en la famosa banda musical que se ha encargado de crear versiones actualizadas de clásicas canciones como “Bohemian Rhapsody”.

“The muppets mayhem” será dirigida por Adam F. Goldberg y llegará luego del estreno de la película “Muppets haunted mansión” y del programa “Muppets now”, ambos originales de Disney Plus; y también, tras el intento de crear una serie llamada “Muppets live another day” con Josh Gad; sin embargo, esta no continuó su desarrollo.

The Electric Mayhem Band, banda de "The muppets". Foto: Disney Plus

¿De qué tratará “The muppets mayhem”?

La historia seguirá a The Electric Mayhem Band durante la grabación de su primer álbum de estudio. La comediante Lilly Singh interpretará a Nora, la protagonista humana, quien será una ejecutiva de A&R encargada de dirigir y controlar el caos de la banda. Junto con ella, la banda de los Muppets se enfrentará a la escena musical actual mientras intentan conseguir un disco de platino.

Lilly Singh tuvo un programa llamado "Little late with Lilly Singh". Foto: Instagram

The Electric Mayhem Band

La divertida banda musical está conformada por Dr. Teeth, en la voz y los teclados; Animal, en la batería; Floyd Pepper, en la voz y el bajo; Janice, en la voz y la guitarra principal; Zoot, en el saxofón y Lips, en la trompeta.

¿Cuándo se estrena “The muppets mayhem”?

La comedia de títeres aún no cuenta con fecha de estreno; sin embargo, se sabe que contará con 10 episodios.