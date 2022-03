The Batman sigue cautivando a grandes y chicos, pues lo que se habló mucho hace meses atrás, ahora es realidad: una nueva versión del Hombre Murciélago, más joven y oscura. La película del justiciero de Gotham no solo ha traído a Robert Pattinson como un novedoso rostro en el mundo de DC sino también a Barry Keoghan.

Barry Keoghan sale al final de "The Batman". Su personaje podría ser una pieza clave en el secuela de la cinta. Foto: composición/Warner Bros. Pictures

Barry Keoghan pasó de ser un héroe en Eternals de Marvel a ser el peculiar Joker de DC. Aunque su aparición al final de la cinta fue breve al lado del Acertijo, los fans esperan más intervenciones de su personaje en las futuras secuelas.

Fue el mismo Matt Reeves, director de The Batman, quien confirmó que Barry Keoghan, presentado anteriormente como el Prisionero invisible de Arkham, es el Joker. Sin embargo, para Variety, Reeves ha expresado que el futuro del Joker no está claro en el Universo Extendido de DC, cosa que le mencionó también a Keoghan.

Matt Reeves conrfima que sí veremos más películas de The Batman. Foto: composición/difusión/DC Comics

“Hicimos un esfuerzo realmente concertado para que esto fuera diferente de las otras películas de ‘Batman’, porque lo necesitábamos. Es algo en lo que pensar con el Joker. Se ha hecho bien, varias veces. Le dije a Barry, desde el principio: ‘Mira, no sé a dónde va a llegar esto’. No puedo prometer que volverá alguna vez. No lo sé. Y todavía me siento así ahora. No estoy seguro exactamente”, expresó.

A pesar de ello, para Matt Reeves significó mucho elegir a Barry Keoghan, ya que siente gran admiración por él y su trabajo, la cual es reciproca por parte Barry: “Estaba buscando no solo a alguien que fuera un buen actor, sino a alguien que no tuviera miedo. Joaquín, mientras hacíamos la película, acababa de ganar el Oscar”.

Barry Keoghan como el inteligente Druig en "Eternals". Foto: Marvel Studios

“Se piensa que no puedes volver a hacer el Joker después de Heath Ledger. Y luego entra Joaquín. Así que puedo imaginar a un actor diciendo: ‘¡No hay a dónde ir sino hacia abajo! Barry estaba totalmente comprometido. Eso, junto con el hecho de que lo amaba como actor, fue el factor decisivo. Y lo hicimos”, agregó.

No hay duda que tener un nuevo Joker, después de ver las anteriores actuaciones, deja la valla muy alta. Solo nos queda esperar las próximas producciones para saber el nivel de Barry Keoghan.