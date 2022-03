Han pasado unos meses del gran estreno de “Spider-Man: no way home” y cada semana nos hemos ido emocionando con nuevos datos por parte de Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, y los mismos protagonistas, quienes, cuando fueron consultados si los veríamos en “Sin camino a casa”, lo negaban.

Tom Holland recrea meme de Spiderman en caricatura para el material extra de No way home. Foto: composición LR/Marvel

¿De quienes hablamos? Tom Holland, Andrew Garfield y Tobey Maguire. Ellos han sido claves estas últimas semanas para saber cómo orquestaron una de las cintas más taquilleras del Universo Cinematográfico de Marvel.

Ahora, cuando menos lo esperamos, acaban de revelar una escena eliminada de “Spider-Man: no way home”. La cuenta de Twitter @BingeWatchThis_ ha sido la encargada de postear esta imagen, en la que se ve a Peter Parker de Tom Holland, Doctor Octopus (Alfred Molina), Duende Verde (Willem Dafoe), Electro (Jamie Foxx), Sandman (Thomas Haden Church) y a la tía May (Marisa Tomei) juntos en el ascensor.

Escena eliminada de Spiderman no way home. Foto: Twitter/@BingeWatchThis_

Lo que imaginamos es que esta imagen corresponde a cuando Peter buscaba curar a los villanos y así puedan cambiar su trágico destino en sus universos. Es decir, que este sería el ascensor del edificio de Happy Hogan (Jon Favreau).

La escena es graciosa porque todos están con caras muy peculiares, lo cual demuestra algo de incomodidad, pues minutos antes se estaban enfrentando. Por otro lado, en el hilo de la publicación los fans no han tardado en hacer comentarios graciosos acerca de la foto y a armar algunos memes.

Spiderman no way home nuevas imágenes de Tobey Maguire y Andrew Garfield del material extra. Foto: composición LR/Marvel