“Kraven, el cazador”: revelan imágenes de Aaron Taylor-Johnson como el famoso villano

El actor británico Aaron Taylor-Johnson es un experto en adaptaciones cinematográficas de cómics. Protagonizó “Kick-Ass” (2010) y su secuela (2013), interpretó a Pietro Maximoff en la escena post-créditos de “Capitán América: el soldado de invierno” (2014) y tuvo una participación más importante en “Vengadores: la era de Ultron” (2015). Luego, tuvo un pequeño papel en “The king’s man: la primera misión” (2021) y ahora protagonizará “Kraven, el cazador” (2023).

Preparación física y mental

En pocas semanas, Aaron Taylor-Johnson comenzará el rodaje de “Kraven, el cazador”, a cargo de J.C. Chandor. En una reciente sesión fotográfica para Hero Magazine, el actor demuestra parte de su trabajo físico para convertirse en el poderoso antagonista.

En las imágenes de la sesión se puede observar a Taylor-Johnson en situaciones que recuerdan a Kraven, especialmente una de ellas en la que el actor británico posa detrás de un pedazo de paja, mirando detenidamente a su presa. Esta no es una promoción de la película, pero si de la preparación del personaje.

Aaron Taylor-Johnson en sesión fotográfica por Kraven, el cazador. Foto: Hero Magazine.

Aaron Taylor-Johnson será Sergei Kravinoff Kraven, el cazador. Foto: Hero Magazine.

En entrevista con un Hombre araña

En la entrevista con Andrew Garfield como entrevistador para la revista Hero Magazine . Aaron habló de las exigencias físicas que está teniendo para parecerse lo más posible al Kraven que conocemos en los cómics de Marvel.

“Es como si lo vieras desde el aspecto físico, porque eso es lo que puedes ver en un cómic. Te dices: ‘Oh, él se parece a eso, así que yo tengo que parecerme a eso. Lo ves y luego empiezas a retroceder y a profundizar, y dices: Este es su origen’, luego tiene estas relaciones”, expresó para Garfield.

Además, añadió: “es otro nuevo desafío, hablamos de ponerte bajo presión todo el tiempo. No me alejo de eso, no sé qué es, ¡pero siempre me siento atraído por lo que me podría dar un golpe físico o mental”

Aaron Taylor-Johnson es un experto en adaptaciones de comics. Foto: Hero Magazine.

Aaron Taylor-Johnson ganó un Globo de Oro a mejor actor de reparto por la cinta Animales nocturnos. Foto: Hero Magazine.

¿Qué más se sabe de Kraven, el cazador?

La película Kraven, el cazador se estrenará el 13 de enero de 2023. Será dirigida por J.C. Chandor y contará con un reparto encabezado por Aaron Taylor-Johnson como Sergei Kravinoff / Kraven, Ariana DeBose como Calypso, Russell Crowe como el padre de Krave, Fred Hechinger como Camaleón, entre otros.