Día de la Mujer: las damas que han hecho historia en los premios Oscar

Las mujeres siempre han formado parte de la industria cinematográfica, desde los inicios del séptimo arte; aunque muchas veces, y a lo largo del tiempo, su papel se ha visto reducido al cumplimiento de los estereotipos establecidos por la sociedad del momento. No solamente las actrices, también las directoras, guionistas y demás profesionales son las que muchas veces dan la cara y alzan la voz para demostrar de lo que son capaces de hacer al romper esos estereotipos, ya sea cuando se lanza una película, rompen un récord o ganan la estatuilla dorada de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de Hollywood.

A continuación, una lista dorada de mujeres que han hecho historia en los Oscar.

Durante los 94 años de existencia de los premios Oscar en la categoría a mejor dirección, solo siete mujeres en ocho oportunidades han sido nominadas: la primera fue Lina Wertmüller en 1977 por “Seven Beauties”, después Jane Campion (“The Piano”, 1994), Sofia Coppola (“Lost in Translation”, 2003), Kathryn Bigelow (“The Hurt Locker” 2010), Greta Gerwig (“Lady Bird”, 2018), Emerald Fennell (“Promising Young Woman, 2021), Chloe Zhao (“”Nomadland”, 2021) y Jane Campion (The power of dog, 2022)

En el 2021, 70 mujeres recibieron 76 nominaciones a los premios de la Academia, una cifra sin precedentes. Ese año hizo historia la nominación a mejor dirección de dos cineastas mujeres: Emerald Fennell por “Promising Young Woman” (que ganó a mejor guion original) y Chloe Zhao por “Nomadland” (que triunfó finalmente en mejor dirección y película).

Chloe Zhao

La directora china se convirtió en la segunda mujer en ganar el Oscar a mejor dirección el 2021 por “Nomadland” y la primera en no ser americana.

Chloe Zhao ganó el Oscar a mejor dirección por "Nomadland" Foto: Chris Pizzello/Pool via REUTERS

Kathryn Bigelow

Fue la primera mujer en ganar la categoría a Mejor dirección; lo hizo en 2010 con la película “The Hurt Locker”.

Jane Campion

La directora neozelandesa ha hecho historia en Los Oscar por ser la primera mujer con dos nominaciones de mejor dirección en toda la historia de los premios: este 2022 por “El poder del perro” y en 1994 por “El piano”.

La directora neozelandesa ha hecho historia en los Oscar por ser la primera mujer con dos nominaciones de mejor dirección. Foto: The Hollywood Reporter.

Lina Wertmüller

En el 1977 se convirtió en la primera mujer nominada en la categoría a Mejor Dirección por la cinta “Seven Beauties”. Y aunque no ganó el premio, hizo historia al cambiar el rumbo de las nominaciones en aquella ocasión.

Janet Gaynor

Pasó a la historia de la premiación por ser la primera mujer en recibir un Oscar. En 1929, la Academia reconoció su trabajo actoral por las películas “El séptimo cielo”, “El ángel de la calle” y “Amanecer”. Esa noche Gaynor se llevó a casa tres estatuillas en la categoría de Mejor actriz.

Hattie McDaniel

Esta mujer era la menor de 13 hijos de una pareja de esclavos liberados que huyó a Kansas a buscar un mejor futuro. Coprotagonizó una de las películas más famosas de la historia del cine, “Lo que el viento se llevó”, y con ella se convirtió en la primera actriz de color en ganar el Óscar, en 1939 (a mejor actriz de reparto), marcando un precedente en la historia de la cinematografía.

Hattie McDaniel fue la primera actriz de color en ganar un premio de la Academia. Foto: Oscar.org.

Julia Phillips

Durante mucho tiempo trabajó en el mundo editorial para el departamento de guiones de Paramount. Sin embargo, a principios de los 70, junto a su entonces marido Michael Phillips y al actor Tony Bill fundaron una pequeña compañía de producción cinematográfica: Bill/Phillips Productions. Eso la llevó a ser la primera mujer productora en ganar un Oscar, con tan solo 26 años, por la película ‘‘El Golpe’' en 1973.

Brenda Chapman

Es una escritora, directora, productora y animadora estadounidense, que en 1998 se convirtió en la primera mujer en dirigir una película animada, “El Príncipe de Egipto”, de los estudios DreamWorks Animation. En el 2013, se vuelve la primera mujer en ganar un Oscar en la categoría de Mejor película animada, por dirigir “Valiente” de Disney.

Edith Head

Es la mujer con más nominaciones en la historia de los premios. Acumuló un total de 35 nominaciones, todas en la categoría de mejor diseño de vestuario. Ganó en ocho ocasiones, convirtiéndose también en la mujer que más veces ha recibido el Oscar.

Edith Head es la mujer con más nominaciones en la historia de los premios. Acumuló un total de 35 nominaciones. Foto: Oscars.org.

Meryl Streep

Es la actriz que tiene más nominaciones al premio de la Academia. Ha sido nominada 21 veces (18 como mejor actriz y tres como actriz de reparto), de los cuales ha ganado tres por “Kramer vs. Kramer” (1979 – mejor actriz de reparto), “La decisión de Sofía” (1982 – mejor actriz principal) y “La dama de hierro” (2011 – mejor actriz principal).

Meryl Streep es la actriz que tiene más nominaciones al premio de la Academia. Ha sido nominada 21 veces. Foto: WHYY.

Katherine Hepburn

Tiene un total de 12 nominaciones. Aun así, es la intérprete con más Oscar de la historia. Ningún actor o actriz supera sus cuatro estatuillas.

Halle Berry

Se convirtió en el 2002 en la primera mujer afroamericana en ganar un Oscar como Mejor actriz por su trabajo en la película “Monster’s Ball”.

Halle Berry ganó el Oscar a mejor acriz principal por "Monster's Ball" Foto: TIMOTHY A. CLARY/AFP via Getty Images.

Jessica Tandy

Fue la actriz con más edad que ha ganado un Oscar en 1989 por “Paseando a Miss Daisy” a los 80 años de edad.

Tatum O’Neal

En 1973, fue la actriz más joven en recibir un Oscar (en la categoría de actriz de reparto) a los 10 años por su papel en Luna de Papel.

Shirley Temple

La actriz recibió un premio Oscar a los seis años. Ella recibió el Premio Juvenil de la Academia en 1934 (una categoría ya extinta).

Barbara Streisand

Recibió en 1976 el Oscar a la Mejor canción original por “Evergree”, de la película “Ha nacido una estrella”, y logró ser la primera compositora en hacerlo.

Ann Roth

En el 2021 se llevó el Oscar a Mejor vestuario en los Premios Oscar por la cinta “Ma Rainey’s Black Bottom”, con este premio se convirtió en la persona más longeva en recibir una estatuilla.