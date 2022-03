Día de la Mujer: 15 directoras de cine que marcaron un hito en la industria

En los últimos años, las cineastas se han posicionado en diversas plataformas para compartir con el público sus películas, documentales y proyectos en general. Esto ha llevado a que sepamos de artistas como Greta Gerwig, Julia Ducournau, Chloé Zhao, Céline Sciamma y más, que han logrado éxito y reconocimiento en la competitiva industria del cine.

En el Día Internacional de la Mujer, recordamos a algunas de las directoras y sus cintas más representativas, aquellas historias que no solo les han dado reconocimiento, sino la oportunidad de ganarse la atención del público.

Kathryn Bigelow

Posiblemente una de las cineastas más conocidas de todos los tiempos. Su carrera comenzó en 1991 cuando dirigió Point Break con Keanu Reeves y Patrick Swayze. En el 2009, hizo historia y se convirtió en la primera directora en ganar el premio a la mejor película por la historia de suspenso y guerra “The hurt locker”.

Sofía Coppola

Coppola se lleva la corona de la más celebrada por la crítica con su película Lost in translation de 2003, a menudo referida como una de las mejores películas del cine moderno. La cinta le dio un Óscar a mejor guion. Así también, dirigió la fantástica Vírgenes suicidas en 1999 y recientemente presentó On the rocks (2020) protagonizada por Bill Murray.

Ava DuVernay

Cineasta y una influyente defensora de los derechos civiles. Los proyectos de Ava DuVernay son conocidos por mantener el debate sobre eventos previamente poco publicitados. Su trabajo más destacado sin duda es “When they see us”, docuserie de Netflix que trata sobre el maltrato de cinco jóvenes afroamericanos acusados de una presunta violación.

Jane Campion

Campion presentó para Netflix “El poder del perro”, película que llega como una de las grandes favoritas para el Óscar 2022. El western se ha ganado elogios gracias al hábil toque creativo de la propia directora.

Melina León

En el 2019, la cineasta peruana logró gran reconocimiento al presentar “Canción sin nombre”, película que apela a la memoria histórica y la denuncia social. En la trama se retrata cómo Georgina, una mujer ayacuchana que es secuestrada por las redes de una organización criminal, debe iniciar una ardua búsqueda para localizar a su hija. Estuvo presente en los siguientes festivales: Cannes, Sidney, Nueva Zelanda, Múnich y más.

Más directoras de cine para conocer: