“The boys”: Amazon está considerando más spin-offs de la exitosa serie

“The boys” es la serie más importante de Amazon Prime Video y razones no le faltan. Ambientada en un universo de superhéroes, demostró que no todo es blanco y negro. Mucho menos cuando un equipo de superhumanos está liderado por un maniático como Homelander.

Si bien los fanáticos están esperando la tercera temporada, el servicio de streaming ya confirmó más producciones derivadas para expandir su universo ficticio. Una ya confirmada es la serie animada “Diabolical” y un spin-off que parodiará a los X-Men.

Para alegría de los seguidores de la serie, los creadores Seth Rogen y Evan Goldberg revelaron a Variety que siempre están pensando en el futuro del programa. De hecho, la serie animada contiene varias historias que podrían inspirarlos a expandirlas en producciones independientes.

“Estamos hablando de spin-offs todo el tiempo. Estamos trabajando en numerosas ideas diferentes. Algunas no sucederán, otras sí. Pero creo que tenemos más franquicias para realizar y podemos hacer crecer como Laser Baby”, fueron sus palabras al medio especializado.

El éxito de “The boys” no solo se ha visto reflejado en la audiencia y número de suscriptores a la plataforma, sino también a las nominaciones a los Premios Emmy. Por este motivo, es razonable que tengamos mucho más de este universo de superhumanos en los próximos años.