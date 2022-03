Robert Pattinson, protagonista de “The Batman”, reveló que el Michael Corleone, personaje interpretado por Al Pacino, formó parte de su inspiración para convertirse en Bruce Wayne en la nueva película de Matt Reeves. Así, se ha confirmado que no solo el Pingüino está inspirado en la película de “El padrino”.

En una entrevista con Los Ángeles Times, el actor británico que da vida al huérfano multimillonario de Gotham habló sobre su primer acercamiento al oscuro y conflictuado personaje.

Como ya se había revelado previamente, esta nueva versión de Bruce Wayne está inspirada en Kurt Cobain, el fallecido cantante de Nirvana.

Mientras Matt Reeves escribía el primer acto de The Batman escuchaba Nirvana. Fue entonces cuando se le ocurrió que Bruce Wayne tenía que tener algo de Kurt Cobain. Foto. Warner Bros / YouTube / Composición Fabrizio Oviedo - GLR.

“En nuestra primera reunión, Matt mencionó a Kurt Cobain como uno de los ejes del personaje. Tan solo eso ya puso algo en mi cabeza”, contó.

Sin embargo, ahora Robert Pattinson ha explicado que, en conversaciones con el director, también estuvo involucrado un personaje de ‘El padrino’.

Al Pacino como Michael Corleone en El Padrino 3. Foto: composición / Paramount Pictures

“Hay algo en este tipo de tormento autoimpuesto que siempre me pareció realmente interesante, y también heredar una vida que no estás completamente seguro de querer, pero la que también sientes que no puedes abandonar en absoluto. Recuerdo que también hablamos mucho sobre Michael Corleone ”, reveló.

¿En qué se parecen Michael Corleone y Bruce Wayne?

“El padrino”, película de culto dirigida por Francis Ford Coppola, toca temas sobre la mafia, las profundas relaciones y vínculos familiares, y la importancia de mantener y dejar un legado mediante un conflictivo actuar.

Robert Pattinson como Bruce Wayne - Crédito: DC Films

Los anteriores son tópicos que toca la cinta de Matt Reeves y entre los que se ve rodeado Bruce Wayne durante el desarrollo de The Batman.

Tanto Corleone como Wayne son hombres que, en la búsqueda de mantener un honor y encontrar su propósito, se ven obligados a tomar decisiones difíciles en el marco de la violencia.