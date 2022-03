Karol G tiene una cita doble con el Perú, gracias a la anunciada segunda fecha de su show. No obstante, más allá de su exitosa carrera musical, la ‘Bichota’ está por incursionar en una nueva rama artística: la actuación. Su debut frente a cámara se dará por todo lo grande, pues participará en una serie de Netflix junto a Sofía Vergara.

La producción del gigante del streming, que ya dejó ver a su protagonista con su impresionante caracterización, llevará por nombre “Griselda” y servirá para relatar los orígenes de la temible ‘Madrina de la cocaína’.

"Griselda" estará protagonizada por Sofía Vergara. Foto: composición/Infobae/Netflix/AFP

En ese sentido, muchos se preguntan cuál será el papel de la intérprete de “Tusa”. En concreto, su personaje se llamará Carla y ella se convertirá en un personaje importante en las acciones de Griselda Blanco, ya que se encargará del transporte de droga.

“Es como otro universo que no había experimentado. Estoy en mis clases de actuación, de expresión corporal y me han enriquecido no solo para la serie, sino para lo que hago constantemente (conciertos, presencia escénica, forma de expresarme). Es un mundo donde todo alimenta todo”, mencionó Karol G para Vogue (vía Infobae).

Karol G en la reciente portada de Vogue México. Foto: Instagram/@karolg

La cantante no es la única figura del género urbano que ha explorado su lado histriónico. Como se recuerda, Bad Bunny formó parte del cast de ‘‘Narcos: México’' para su temporada 3 (también para Netflix). Además, llegará a los cines con Bullet train, junto a Brad Pitt.

Bad Bunny y Brad Pitt se enfrentan en un duelo a muerte en el nuevo trailer de Bullet Train. Foto: composición LR/ Sony Pictures

¿Quién fue Griselda Blanco?

La trama específica de “Griselda” no se ha detallado aún. No obstante, esta llamativa propuesta de TV podría situar al espectador en la Nueva York de los años 70, cuando Griselda Blanco se vio envuelta en el mundo de la droga gracias a su relación con Alberto Bravo, con quien eventualmente se casó.

Es en este contexto en el que la despiadada mujer logró posicionarse no solo como una persona frívola y manipuladora, sino también como alguien muy hábil para su negocio turbio.

Griselda Blanco fue encarcelada por 20 años por delitos relacionados al narcotráfico. Foto: Infobae

Ella diseñó prendas especiales de lencería con las que ocultaba sus paquetes, hasta que tuvo que afrontar cargos de contrabando en Estados Unidos. Esto la obligó a regresar a Colombia, donde reafirmó sus estrategias para luego, a finales de la década del 70, regresar a Miami e imponer su oscuro imperio.

Para 2004, fue deportada a Colombia, donde no tuvo mayor relevancia hasta 2012, cuando fue asesinada por un hombre a su salida de una carnicería en la ciudad de Medellín.