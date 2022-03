Hasta el momento, se ha deslizado la posibilidad de que Scarlet Witch sea la villana de “Doctor Strange: in the multiverse of madness”. Pero ella y el Doctor Extraño no serían los únicos personajes poderosos que estarían en la película. Según reporta el famoso insider Daniel Ritchman, Charlize Theron llegaría al UCM como Clea.

De hecho, esta información viene luego de que MyTimeToShineHello, otro popular insider, indicara el cameo de Theron como la mencionada bruja oscura, junto a otros inesperados personajes como Magneto.

Aunque no se detalló quién sería el indicado para dar vida al mutante, si Michael Fassbender o Ian Mckellen, de concretarse el rumor, es posible que sea este último, debido a la reciente confirmación de Patrick Stewart como Charles Xavier.

Doctor Strange 2 tiene emocionados a los fanáticos por su estreno. Foto: Marvel

¿Quién es Clea?

De acuerdo con lo explicado por Screen Rant, Clea fue creada por Stan Lee y Steve Ditko para el cómic Strange Tales #126, publicado en 1964. La bruja tiene sus raíces en la Dimensión Oscura y está fuertemente ligada al poderoso villano Dormammu.

En las historietas, Clea logra huir de este plano dimensional y se une a Stephen Strange como su aprendiz, y, con el tiempo, ambos desarrollan una relación romántica. Aun así, el citado medio comenta que ella regresó a su antiguo hogar y se convirtió en la ‘Hechicera Suprema’ de esa realidad en ausencia de Dormammu.

Por ahora, no se sabe cómo sería la aproximación que tendría Theron al personaje, puesto que en la primera entrega de “Doctor Strange” el protagonista ya ha derrotado a Dormammu, por lo que habría algunas variaciones a la historia.