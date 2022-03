Claudia Martín: “Lo único que puedo hacer es dar lo mejor de mí”

La prensa mexicana destaca que, sin duda, la carrera de la joven actriz Claudia Martín ha despegado gracias al nuevo remake de “Los ricos también lloran”, la recordada telenovela mexicana que marcó historia y que en 1979 fue protagonizado por Verónica Castro, Rogelio Guerra y Rocío Banquells. Se emite en el Canal de las Estrellas y en Estados Unidos por Univisión.

¿Qué retos se te presentan al ser parte de uno de los roles más importantes en un clásico de las telenovelas?

Han sido varios. El hecho de crear una versión fresca, una versión actual, ya que las otras versiones se hicieron ya hace muchos años. Yo, en una no había nacido, en otra no me dejaban ver telenovelas, entonces, imagínate. Es desde un inicio crear papeles frescos, es una historia renovada que está superbien escrita, superbien adaptada. Por supuesto que es mucha responsabilidad. Pesa el nombre ya de por sí, pero eso creo que también me ha dado la seguridad y confianza de que tengo un equipo que me cobija maravillosamente. Todos son talentosos. Creo que al saberme cobijada por tanta gente que lleva muchos años de experiencia, para mí es un acto de confianza.

¿Estás preparada para estar en el escrutinio no solo de la crítica sino de los fans de dicho género?

Pues mira, yo no sé si estoy preparada o no, yo creo que ya el ser una figura pública cualquier cosa que puedas hacer puede ser usada en tu contra. Simplemente sé que pueden venir personas que no les gusta mi trabajo y también va a ser muy válido. No soy ninguna monedita de oro para tener que caerle bien o gustarle a todo el mundo. Creo que en eso sí estoy consciente, y finalmente siempre todo va a ser para aprender e ir creciendo, y pienso que prefiero siempre seguir quedándome con lo bueno de las personas que apoyan mi trabajo y están ahí diciéndome cosas lindas y frases bonitas y positivas a quedarme con los comentarios negativos, porque si nos basamos en definir quienes somos en los comentarios de los demás, estaríamos todos muy hundidos.

¿Conversarás con Verónica Castro, tal vez? ¿Le pedirías un consejo?

Pues no, no he tenido el gusto ni el placer de conversar con Verónica Castro. Simplemente nos puso un tuit muy lindo en su red social diciendo que muchas felicidades, que nos deseaba lo mejor, qué hermosos y talentosos. Creo que ya con un mensajito que nos eche buena vibra a toda la producción era más de lo que yo podía esperar. Se me hizo un lindo gesto de su parte, y bueno, yo siempre la voy a admirar, de por sí ya la admiraba antes y ahora mucho más.

Verónica Castro felicitó vía redes sociales al equipo de la nueva versión de "Los ricos también lloran". Foto: Instagram fans

¿Qué les dices a quienes han señalado que no das la talla para dar vida a un personaje icónico como ella?

Que es válido su comentario. En realidad, quien señale eso... es su percepción y listo, ¿no? Yo lo único que puedo hacer es dar lo mejor de mí, dar mi mejor versión en este personaje, Mariana Villarreal, y bueno ya, a quien le guste yo voy a estar increíblemente agradecida y si no les gusta, bueno, hay muchas opciones para ver ¿no? Al final, el chiste es que lo disfruten. Yo estoy disfrutando hasta el último mi trabajo y hay público que le ha estado gustando y yo feliz con esas personas.