“No way home” supera a “Cinderella” como favorita al Oscars fan favorite award

La lista completa de nominados a los Premios Oscar 2022 dejó decepcionados a los fans de Marvel. El UCM solo obtuvo un par de nominaciones con ”Spiderman: no way home” y “Shang-Chi” en la categoría mejores efectos visuales. Sin embargo, muchos creen que la película del arácnido merecía mayor reconocimiento y no solo por su lado técnico.

No obstante, la Academia ha dado una nueva esperanza a los seguidores del Hombre Araña, pues “Spiderman 3″ podría finalmente llevarse una estatuilla dorada gracias al Oscars fan favorite, un apartado que se guía de votaciones en Twitter para premiar a la mejor cinta del 2021, gracias a la fiel fanaticada.

Spider-Man: no way home reunió a Tom Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield. Foto: Marvel Studios

En ese sentido, la revista Variety comenta que “No way home” tendría una clara ventaja de llevarse el galardón, ya que una encuesta realizada por Morning Consult indicaba que el mencionado filme lideraba los resultados con un 26%, seguido de Encanto con un 14%.

Como se reveló, hasta hace poco era ”Cinderella”, protagonizada por Camila Cabello, la que tenía las mayores probabilidades de ganar. Claramente, los cibernautas no estuvieron de acuerdo con ello, especialmente debido a que el largometraje musical fue un fracaso para la crítica especializada y entre el público.

Camila Cabello hace su debut en el cine como Cenicienta. Foto: Amazon Studios

Otra de las opciones al premio era “La liga de la justicia de Zack Snyder”, pero las bases para el ‘concurso’ la dejaban totalmente fuera de competencia, por lo cual los admiradores del cineasta votaron por “The army of the dead” para mantenerlo en carrera, aunque sin mucha suerte.

Por lo pronto, solo queda esperar hasta la ceremonia central, que se realizará el próximo domingo 27 de marzo, para conocer quién logró llevarse los aplausos en la ansiada pero polémica categoría.