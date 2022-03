Disney abre el primer hotel dedicado a Marvel en una de sus sedes

Disney acaba de abrir un hotel llamado New York – The Art of Marvel, inspirado en figuras de Marvel, tales como Iron Man, Spider-Man, Capitán América y más. El hotel se encuentra en París, es de cuatro estrellas y tiene el típico estilo neoyorquino. Además, dentro de él se pueden apreciar 350 obras de arte de 110 artistas internacionales.

Estatuas en el nuevo hotel de Marvel en Disney París. Foto: Disney

El Hotel New York – The Art of Marvel consta de 471 habitaciones superiores atemporales y sofisticadas, 65 empire state club y 25 suites dedicadas a Spider-Man, Los Vengadores y a otros superhéroes de Marvel. Además, el lugar de ensueño ofrece una amplia gama de comidas y bebidas tematizadas y diferentes espacios decorados con elementos alusivos a las películas más conocidas, lo cual es perfecto para hacerse fotos llenas de acción.

Habitaciones en el nuevo hotel de Marvel en Disney París. Foto: Disney

¿Qué se encontrará en el hotel?

El nuevo hotel cuenta con diferentes espacios donde tanto los adultos como los pequeños se pueden divertir por igual. Los adultos se podrán relajar en los gimnasios, que se encuentran completamente climatizados; la piscina climatizada; boutiques, donde hay una amplia gama de souvenirs; y hasta en saunas y baños turcos.

Piscina en el nuevo hotel de Marvel en Disney París. Foto: Disney

Por su parte, los niños se divertirán en las estaciones de fotos de los héroes de Marvel, donde podrán capturar diversas imágenes con sus personajes favoritos. Además, tendrán a su alcance el estudio de diseño de Marvel, el cual es perfecto para que los pequeños creen obras de arte y den rienda suelta a su creatividad.