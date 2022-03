“Outlander 6”, estreno online: ¿dónde, cuándo y a qué hora ver la sexta temporada?

La popular serie épica “Outlander” alista el estreno de su sexta temporada. Los fans están más que emocionados por reconectarse con la romántica historia de Jamie (interpretado por Sam Heughan) y Sam Claire (quien es llevada a la ficción por Caitriona Balfe), especialmente después de los hechos que dejó la devastadora quinta entrega de la serie.

Por lo pronto, si quieres ponerte al corriente con la trama, las cinco temporadas del programa están disponibles en el catálogo de contenido de Netflix. Sin embargo, la nueva tanda de episodios no llegará a través del gigante del streaming. A continuación, te contamos más detalles sobre “Outlander 6″.

Caitriona Balfe, como Claire Randall Fraser, y Sam Heughan, como Jamie Fraser, forman la pareja protagónica de Outlander. Foto: StarzPlay.

¿Cuándo se estrena “Outlander”, temporada 6?

La temporada 6 de “Outlander” llegará a la pantalla chica a partir de este 6 de marzo en Estados Unidos. En España, el estreno se dará el lunes 7 del mismo mes, mientras que los fans de Latinoamérica tendrán que esperar un poco más, pues los nuevos episodios tendrán su arribo un par de días después; es decir, el miércoles 9.

"Outlander", temporada 6 llegará a Star Plus a partir del miércoles 9 de marzo. Foto: Difusión

¿Dónde y a qué hora ver Outlander, temporada 6?

Como es de esperar, el contenido en streaming se lanza en diferentes plataformas, ya que depende de la locación en la que te encuentres. De ese modo, “Outlander 6″ iniciará con sus emisiones semanales en Estados Unidos por medio de Starz a las 9.00 p. m.

Para España, los episodios podrán ser vistos a través de Movistar Plus, a las 00.00 horas; mientras que, en Latinoamérica, la plataforma de distribución será Star Plus (sin horario concreto por el momento).

"Outlander" es una producción de Starz, por lo cual no llegará a Netflix, sino a Star Plus, al menos en Latinoamérica. Foto: Difusión

¿Qué veremos en la temporada 6 de “Outlander”?

La sexta temporada de “Outlander” se basará en el sexto libro escrito por Diana Gabaldon, “A breath of snow and ashes”. Pero la fuente de origen no necesariamente será determinante para la trama de esta próxima entrega. Así lo anticipó el productor ejecutivo del show, Ronal Moore, en entrevista con EW (vía Digital Spy).

“Cada año lo abordamos de forma novedosa. ¿Debemos mantener un libro por temporada? Lo hemos hecho hasta ahora. Pero hemos hablado de dividir los libros, y hemos hablado de combinarlos. Queremos ser libres en la sala de guionistas para elegir y hacer lo que nos parezca más cómodo ese año”, precisó.

Por otro lado, se ha anticipado que veremos más a fondo la relación de familia entre los protagonistas, lo cual no excluye a Jamie y Claire de tener peligrosos retos.

La llegada de los Christie también podría ser un factor desestabilizante en la historia.

Los Fraser se esfuerzan por mantener la paz y prosperar dentro de una sociedad que marcha, sin saberlo, hacia la Revolución. Foto: StarzPlay

“Outlander”, temporada 6 – reparto

Los personajes que volverán a la trama son Jamie (Sam Heughan), Claire (Caitriona Balfe), Brianna (Sophie Skelton), Roger (Richard Rankin), Marsali (Lauren Lyle), Fergus (César Domboy) y el joven Ian (John Bell). Asimismo, esta flamante tanda de episodios verá el ingreso de nuevos rostros.

En ese sentido, los recién llegados son miembros de la familia Christie: Tom (Mark Lewis Jones), el hijo Allan (Alexander Vlahos) y la hija Malva (Jessica Reynolds).