Kristen Stewart: “Fue agotador imaginar ser Lady Di”

En paralelo a su primera nominación al Óscar como mejor actriz, Kristen Stewart se alista para su debut como directora con La cronología del agua. La artista, que fue figura mediática por el fenómeno juvenil Crepúsculo y su relación y posterior separación de Robert Pattinson, se dedicó en los últimos años al cine independiente y ahora se perfila como favorita para ganar la estatuilla dorada por interpretar a la princesa Diana en Spencer, dirigida por el chileno Pablo Larraín.

En una entrevista que brindó a Quién, Stewart contó cómo reaccionó cuando le propusieron ser Lady Di en una película que abordaría “las batallas” de Diana. “Le dije ¿estás loco? Pablo (Larraín) sentía una seguridad que fue contagiosa. Yo no tenía una opinión muy definida sobre ella antes de hacer la película, más que pensar que era genial, hermosa, y recuerdo que su pérdida fue un gran golpe en el mundo, tanto que yo lo sentí siendo una niña. Recuerdo todas las flores, los rostros con lágrimas. Yo pensaba ¿qué es esto? En ese momento ya me obsesioné con ‘The Crown’ (la serie). Es imposible conocer a esta gente, técnicamente. Ellos viven cosas tan únicas con las que no podemos relacionarnos. Todo lo vemos con perspectiva ajena. Creo que el fervor de querer saber y querer acercarse a ellos es algo que la definió a ella porque tal vez fue la más normal de todos allí. Irónicamente, aunque logró hacer sentir a la gente acompañada y empoderada. Pero, en realidad, ella era la persona más solitaria y aislada que podrías imaginar en ciertos momentos de su vida. Así que, tomando todas estas ideas, estas son solo la punta del iceberg, básicamente tuve que aceptar porque no podía negarme. Debía intentarlo y darle una oportunidad. Era demasiado brillante para dejarlo pasar, me sentí atraída a esto”, dijo la actriz.

Después de películas como Adventureland (2009), junto a Jesse Eisenberg, o The Runaways (2010) con Dakota Fanning, actuó en Viaje a Sils Maria (2014) con Juliette Binoche. La película la catapultó como una de las mejores actrices de su generación tras ganar el premio de la crítica y convertirse en la primera norteamericana en ganar el premio César a mejor actriz.

A pesar de haber estado en portadas desde sus veintes y protagonizar discusiones con los paparazzi, la actriz de 31 años que ha anunciado su boda con la guionista Dylan Meyer declaró a Quién que ponerse en los zapatos de Diana de Gales fue difícil. “Fue agotador pretender imaginar ser ella, pero también me dio más felicidad que ningún otro rol que haya hecho en otra película. Y mostramos tres días que no son especialmente divertidos para ella. Nos imaginamos en un precipicio y, si ella no toma una decisión arriesgada pronto, se perderá. Hay mucho en ella que no tiene sentido y por eso creo que todo lo que quería era ser normal y ser conocida. Pero creo que recién en sus últimos años de vida llegó al punto de conocerse a sí misma. Creo que todas sus aristas parecen desesperadas”.

Stewart dijo que ella hubiera reaccionado igual que Diana en ciertas entrevistas. “Si yo estuviera arrinconada y sintiera que… yo también mostraría los dientes. Ella también se mostraba vulnerable al punto de que no podía ocultar nada. Sí, no creo que haya una forma de resumirla de forma concisa porque ella avanzó a un punto en el que logró realizarse y ganó aceptación, tanto de ella misma como del público, que aceptó que era única y no un personaje animado”.

La actriz ha dicho recientemente a Vanity Fair cómo buscó retratar el estado emocional de Diana. “Quería asegurarme de que no pasaran por alto sus trastornos alimenticios. Estaba dispuesta a hacer lo que sea”. Y acerca de la campaña a los Óscar, no le quita el sueño ganar la estatuilla ni quedar bien con los miembros de la Academia. “No me importa una m... Los Óscar son algo tan gracioso. Hay tantas películas y actuaciones increíbles que apenas son vistas”.