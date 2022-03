Voz original de “Fiera inquieta” habla de “Pasión de gavilanes 2″: ¿por qué no regresó?

“Pasión de gavilanes 2″ ya ha terminado con el rodaje de sus últimas escenas principales. La emocionante trama de la telenovela no solo nos trajo de regreso a las hermanas Elizondo y a los hermanos Reyes, sino también a Rosario Montes (interpretada por Zharick León), quien reingresó al pueblo de San Marcos con su icónico Bar Alcalá, en el que volvió a cantar “Fiera inquieta”.

Por si no lo sabías, las escenas musicales no cuentan con la voz de la actriz que interpreta a la villana, sino que hay una cantante profesional que lo hace. En la primera entrega fue Ángela Chadid, mientras que en la segunda parte de la serie lo hace Guita (quien ‘da vida’ a Yeimi Montoya de “La reina del flow”).

Claramente, los fieles fanáticos, que han escuchado una sola voz durante casi 20 años, reaccionaron un tanto decepcionados por la actual versión, que se ha cambiado a un ritmo de reguetón. De ese modo, muchos se preguntan por qué hubo un reemplazo.

Ángela María Forero Chadid es la verdara voz que hace la canción "Fiera inquieta". Foto: Facebook Angela Chadid

En ese sentido, Chadid fue entrevistada por el portal Noticias de impacto, en donde hizo una importante revelación: “Yo personalmente intenté comunicarme, contactarme con la producción, que es Telemundo, y también con la producción musical, directamente con los que yo grabé ‘Pasión de gavilanes’ 1″, inició la artista.

“En su momento, me dijeron que no sabían nada, o sea que sí iban a empezar a grabar ‘Pasión de gavilanes 2′, pero que a la parte musical no se sabía qué le iban a hacer”, agregó. Sin embargo, pronto cayó en cuenta de que la habían dejado fuera del proyecto, hecho que le causó mucha pena debido a todo lo que significa el show para ella y sus fans.

“Pasó un par de meses y me enteré, por las redes, que ya habían contratado a otra persona para grabar los temas. (…) Me quedé re triste porque yo obviamente quería volver a grabar, quería volver a participar de una telenovela y una música que ha trascendido durante casi 20 años”, detalló.

Por lo pronto, la desazón de sus seguidores se dejó sentir con el lanzamiento de la nueva intro. A continuación, te dejamos algunas de las reacciones que tuvieron los espectadores al escuchar la versión reguetón del popular tema.

Fans reaccionan a nueva versión de “Fiera inquieta” para Pasión de gavilanes 2. Foto: captura de Twitter.

