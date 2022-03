El mundo de Stranger things aún no acaba. La cuarta temporada ya tiene fecha de estreno y muchos están emocionados por saber qué pasará con Once y compañía, luego de esa impactante batalla final de la tercera entrega. No obstante, la exitosa serie de Netflix no es la única en la que vemos a los jóvenes actores desarrollarse frente a cámaras.

Millie Bobby Brown está por reingresar al catálogo del gigante del streaming con Enola Holmes 2. Por su parte, Finn Wolfhard protagonizó Ghostbusters: afterlife. Pero, puede que el joven actor ya esté en camino a unirse al universo cinematográfico más famoso de Hollywood.

Finn Wolfhard es mundialmente conocido por dar vida a Mike Wheeler en Stranger things. Foto: NME

De acuerdo con un reciente reporte de Gian Freaking Robot, Wolfhard ya habría firmado un contrato con Marvel Studios para ser parte del UCM . Si bien el medio no especifica para qué papel habría sido elegido, comenta que los rumores de un joven Loki (que iniciaron en 2020 y no se concretaron) podrían ser realidad en Thor 4 o en Loki 2.

Asimismo, no es la única opción que podría convertirlo en una poderosa figura, pues otros posibles personajes a los que podría interpretar son la versión más crecida de uno de los hijos de Wanda Maximoff, y Nightcrawler.

Estas dos últimas encontrarían su lógica con el estreno de Doctor Strange 2. Como se sabe, Scarlet Witch perdió a sus pequeños en el final de WandaVision, por lo cual trataría de encontrarlos a través del multiverso.

En el caso del mutante, con la llegada de Patrick Stewart como Charles Xavier a In the multiverse of madness, solo sería cuestión de tiempo para que ‘La casa de las ideas’ inicie con el reboot de más roles ligados a los X-Men.

Por otro lado, GFR indica que también estaría la probabilidad de que sea un Skrull en Secret invansion, show de Disney Plus protagonizado por Emilia Clarke del que ya se han filtrado algunas imágenes.