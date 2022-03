Mucho se ha especulado sobre quiénes podrían aparecer en una secuela de The Batman y no es de extrañar que los fans apunten a que Joker sea uno de los potenciales villanos, ya que su rivalidad con el Hombre Murciélago ha sido una de las más populares tanto en los cómics como en el cine.

Ahora, tras el estreno de The Batman, algunos cibernautas se preguntan si Joker de Joaquin Phoenix podría tener una especie de crossover en la segunda parte del filme de Matt Reeves.

Joker se estrenó en 2019 y fue creador por Todd Phillips. Foto: composición/Warner Bros

Ante las dudas, el cineasta no dudó en explicar para Total Filme que la premisa anterior no sería posible debido a que en su momento desconocía quién era el Guasón creado por Todd Phillips.

“Estaba terminando las películas de El planeta de los simios cuando llegué por primera vez a Batman, en 2017. Han sido cinco años de preparación. Cuando estaba trabajando en el guion y me adentré en él, Joker aún no había salido. No sabía qué era Joker o qué iba a ser”, mencionó.

Asimismo, Reeves señaló que cuando supo de la existencia de Joker, encontró muchas similitudes con su película. “Me di cuenta de Joker una vez que estábamos muy metidos en The Batman, y el hecho de que estaban fundamentando las cosas de una manera que recordaba a las cosas que estábamos haciendo, eso no estaba planeado”.

“Joker siempre estuvo destinado a ser muy independiente y específico, según lo que estaban haciendo Joaquin Phoenix y Todd Phillips. Nunca hubo realmente ninguna discusión sobre el crossover”, finalizó el director de cine.

Pese a que Matt Reeves no considera, por el momento, una colaboración entre los dos personajes de DC, esto no descarta la idea de que ambos cineastas continúen con más sagas de sus protagonistas.