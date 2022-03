The Batman: Matt Reeves habla del ‘proto-Joker’ para la secuela de la película

The Batman ya está en los cines del mundo y todos los fanáticos lo están disfrutando. Matt Reeves cumplió con lo que se dijo y lo que muchos esperábamos: Batman, el detective. Asimismo, el protagonista de la nueva película de DC Comics y Warner Bros., Robert Pattinson, nos sorprendió con su interpretación del Hombre Murciélago.

Batman y Catwoman en The Batman. Foto: Warner Bros. Pictures

Así como Rob, Paul Dano, quien da vida al Acertijo, ha impactado con su actuación, pues sin The Riddler la historia no toma forma, ya que este es el principal villano y quien busca desenmascarar a los corruptos y traer abajo al sistema de la Ciudad de Gótica.

Paul Dano como el Acertijo. Foto: Warner Bros. Pictures

Ojo que de aquí en adelante te podrías topar con algunos spoilers. Si aún no has visto The Batman, mejor te recomendamos que dejes de leer para que tú saques tus conclusiones al final del filme.

Alerta spoiler

Como ya lo hemos mencionado en otra nota, al final de The Batman, Enigma (nombre en España de The Riddler) es llevado al asilo Arkham, en donde no está solo y tiene un vecino con una risa singular. Muchos de los fans asumen que este sería el Joker. Por otro lado, ya tenemos información que indica que es así.

En una reciente entrevista con IGN, el mismo Matt Reeves reveló que el personaje de Barry Keoghan, conocido en un inicio como el prisionero invisible de Arkham, es el mismo Joker, pero con una característica importante: es un “Joker anterior al Joker”.

Barry Keoghan da vida al Joker en The Batman de Robert Pattinson. Foto: composición/DC Comics/Instragram

Lo que se dijo antes es que esta escena se iba a eliminar; es más, ya está eliminada. Sin embargo, al ver The Batman, notamos que no es así, ya que el ‘proto-Joker’ es parte de la historia del Acertijo.