Oscar 2022: ¿quiénes son los favoritos a llevarse el galardón?

Los Premios Oscar se celebrarán el 27 de marzo de 2022 en el Dolby Theatre de Los Ángeles. A pesar de los inconvenientes que generó la pandemia, la gala más importante del séptimo arte ya tiene la lista de nominados que competirán por tener las estatuillas otorgadas por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

La gala, la cual será presencial, es motivo para que las predicciones acerca de los ganadores se hagan presentes. Distintos críticos han expresado quienes son los favoritos para ganar las cinco categorías más relevantes de los Oscar, en este 2022.

¿Quiénes son los favoritos a llevarse el Oscar 2022?

Mejor actor - favoritos Oscar 2022

Este podría ser el año de Will Smith. Su actuación en el Método Williams, en donde interpreta al padre de Serena y Venus Williams, le ha valido los halagos de la crítica y el público. Otro de los actores favoritos en llevarse la estatuilla es Benedict Cumberbatch por The Power of the Dog.

Mejor actor - nominados Oscar 2022

Will Smith por King Richard

Javier Bardem por Being the Ricardos

Andrew Garfield por Tick, tick … boom!

Benedict Cumberbatch por The power of the dog

Denzel Washington por The tragedy of Macbeth

Will Smith es uno de los favoritos a llevarse el papel de mejor actor por su participación en el Método Williams. Foto: Warner Bros

Mejor actriz - favoritas Oscar 2022

Kristen Stewart sorprendió al público con su interpretación de Lady Di en Spencer. A pesar de que su elección para interpretar a la princesa Diana fue criticada en un principio, su actuación convenció a la prensa especializada. Otras actrices favoritas en llevarse la categoría son Penélope Cruz o Nicole Kidman por participar en Madres paralelas y Being the Ricardos, respectivamente.

Mejor actriz - nominadas Oscar 2022

Kristen Stewart por Spencer

Penélope Cruz por Parallel mothers

Olivia Colman por The lost daughter

Nicole Kidman por Being the Ricardos

Jessica Chastain por The eyes of tammy faye

Kristen Stewart caracterizada como Lady Di en Spencer. Foto: Filmnation Entertainment

Mejor película - favoritas Oscar 2022

The power of the dog, basada en la novela del mismo nombre, es la película favorita para llevarse la categoría más importante de los Oscar. Otra de las opciones, entre las 10 cintas que compiten, para llevarse el galardón son West side story o Dune, largometrajes populares entre el público.

Mejor película - nominadas Oscar 2022

Belfast

CODA

Dune

King Richard

Licorice pizza

Drive my car

Don’t look up

West side story

Nightmare Alley

The power of the dog

The power of the dog es protagonizada por Benedict Cumberbatch. Foto: Netflix

Mejor película internacional - favoritas Oscar 2022

Drive my car, cinta basada en uno de los cuentos escritos por el japonés Haruki Murakami y aspirante en 2021 al Premio Nobel de literatura, es la producción que más destaca en la lista de cinco nominados a Mejor película internacional. Sin embargo, la crítica también coloca a The worst person in the world como su competidor directo en la gala.

Mejor película internacional - nominadas Oscar 2022

Flee (Dinarmarca)

Drive my car (Japón)

The hand of god (Italia)

Lunana: a yak in the classroom (Bután)

The worst person in the world (Noruega)

Drive my car es una película japonesa, dirigida por Ryûsuke Hamaguchi. Foto: Bitters End

Mejor director - favoritos Oscar 2022

Ryūsuke Hamaguchi, es uno de los favoritos a llevarse el Oscar como mejor director por Drive my car. El cineasta compite contra Steven Spielberg o Jane Campion, personajes populares del séptino arte.

Mejor director - nominados Oscar 2022