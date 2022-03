La actriz Krysten Ritter, conocida en Marvel por ser la protagonista de Jessica Jones, reapareció en las redes sociales con el look de su recordado personaje. La serie, que mudará de Netflix a Disney+ este mes, fue querida por los fans por mantener un tono adulto al igual que Daredevil, Luke Cage, Iron Fist y The Punisher.

Las redes sociales acaban de explotar gracias a unas fotografías de la actriz compartidas por la cuenta de Instagram Melaniejacobshair.

En estas, se le ve a Ritter muy parecida a Jessica Jones, con la cabellera negra y ondulada, su característica chaqueta de cuero y una camiseta morada (color emblema de su serie).

Kryste Ritter con look de Jessica Jones. Foto: Instragram

Esto ha hecho que los fanáticos de Marvel, en especial de las series, se pregunten si Krysten estaría anunciando su regreso al personaje para una nueva temporada.

¿Jessica Jones está de vuelta?

Lo cierto es que, aunque se vea como una foto sacada desde el set de grabación, se trata de solo una colaboración de Krysten Ritter con una popular estilista.

Krysten Ritter como Jessica Jones. Foto: Netflix

De tal manera, no se puede afirmar que esta sea una imagen filtrada ni mucho menos correspondiente a un trabajo del estudio de superhéroes.

Foto de Kristten Ritter para una famosa estilista. Foto: captura Instagram

Asimismo, Marvel no ha hecho ningún anuncio oficial sobre el futuro de las series de Netflix que pasarán a Disney+.

Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist forman parte de The Defenders, todas series de Netflix que pasarán a Disney+. Foto: Netflix

El año pasado saltó un rumor de que Krysten Ritter podría volver como Jessica Jones en She-Hulk, la próxima serie de Disney+ con Mark Ruffalo y Tatiana Maslany.

Charlie Cox, protagonista de Daredevil, ha asegurado que aún veremos más del personaje luego de su regreso oficial en Spider-Man: no way home.

Sin embargo, no ha habido novedades sobre posibles nuevas temporadas de Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Punisher o The Defenders.