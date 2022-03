Game of thrones: fallece John Stahl, recordado como Rickard Karstark

John Stahl se ganó el cariño del público gracias a múltiples producciones entre las que se incluye Game of thrones, por lo que la noticia de su fallecimiento ha impactado en la industria del entretenimiento, sus conocidos y seguidores de su trabajo.

El actor escocés, conocido como Rickard Karstark, murió a los 68 años de edad y sus compañeros de trabajo no tardaron en rendirle tributo por medio de sus redes sociales. Cabe resaltar que en ninguno de los mensajes se detalla la razón de su deceso.

“Estamos profundamente entristecidos al enterarnos de la muerte de John Stahl. Tuvimos la suerte de trabajar con John en Mary Stuart y The James Plays. Su fallecimiento es una gran pérdida para la industria y lo extrañaremos mucho. Nuestros pensamientos están con sus seres queridos”, compartió el Teatro nacional de Escocia.

“Nos entristece profundamente informar la muerte de nuestro querido amigo y cliente, John Stahl. Fue un actor de la habilidad más notable, con una carrera de décadas adornando nuestras pantallas y escenarios. Lo vamos a extrañar muchísimo”, señaló AHa actors.

John Stahl nació en 1953 en Escocia y se hizo conocido por aparecer en la popular telenovela Take the high road en el papel de Inveradarroch. En el extranjero, participó en varias producciones como Resort to murder hasta que tuvo la oportunidad de formar parte de Game of thrones.

El actor interpretó a Rickard Karstark en la serie original de HBO durante la segunda y tercera temporada. En solo cinco episodios dejó plasmado su talento y el por qué se mantuvo vigente por tantos años frente a la pantalla.