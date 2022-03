La competencia entre los servicios de streaming no tiene cuándo parar. Si bien Netflix se ha posicionado como uno de los más populares, Disney Plus no se queda atrás y esta vez planteó una nueva propuesta para ganar más usuarios.

Según recogieron desde Variety en una conferencia de medios, la plataforma online de ‘La casa del ratón’ tiene como plan disminuir el costo de su servicio agregando publicidad en su contenido .

Disney Plus cuenta con nuevo contenido cada mes. Foto: composición / Disney Plus

“Expandir el acceso a Disney Plus a una audiencia más amplia a un precio más bajo es una victoria para todos: consumidores, anunciantes y nuestros narradores. Más consumidores podrán acceder a nuestro increíble contenido”, comentó el presidente de Disney Media and Entertainment Distribution, Kareem Daniel.

Asimismo, el encargado expresó que esto sería un beneficio tanto para los usuarios como para los que colocarán la publicidad. “Los anunciantes podrán llegar a un público más amplio y nuestros narradores podrán compartir su increíble trabajo con más fanáticos y familias”

Por el momento, esta nueva medida se aplicará a finales de 2022 solo en Estados Unidos, posteriormente Disney tiene planes de expandirse de manera internacional a mediados de 2023.

¿Cuánto cuesta Disney Plus?

Estos son los precios más económicos de Disney Plus en Estados Unidos y Perú. Hasta la fecha, se desconoce en qué porcentaje disminuirá el monto por adquirir el servicio.