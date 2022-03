Avatar 2 ya es una realidad y los fans que fueron cautivados con la primera entrega en el 2009 están muy atentos a cualquier noticia o adelanto de la película de James Cameron. Ahora, el presidente de 20th Century Studios, Steve Asbell, ha revelado que no estamos preparados para la tan esperada secuela.

James Cameron vuelve a la dirección cinematográfica con Avatar 2. Foto: Goldposter

“Va a dejar boquiabierta a la gente. No estás listo para lo que (el director James Cameron) está haciendo. Esto no es solo una secuela, es una saga. Y es una saga familiar”, confesó Steve Asbell para The Hollywood Reporter.

Por otro lado, agregó que la Avatar 2 podría disfrutarse como una cinta independiente, es decir, sin necesidad de ver la primero, pero a la par los personajes ya conocidos se adaptan muy bien a secuela: “(Avatar 2) será convincente por sí mismo, pero también será extremadamente convincente volver a esos personajes y ver cómo han evolucionado”.

Detrás de cámaras de Avatar 2. Foto: Entertainment Weekly

“Se trata menos de que Avatar sea una gran película y más de cómo Avatar fue un momento cultural realmente importante para el público. No creo que sea difícil convencer a la gente de que vuelva”, continuó.

Son cinco los filmes de Avatar y aunque las primeras producciones de la saga han sido postergadas múltiples veces, Avatar 2 y 3 ya están listas para salir a la luz. Estas ya están programadas para llegar a los cines el 16 de diciembre de 2022 y el 20 de diciembre de 2024, respectivamente.

Nueva imagen de Avatar 2. Foto: Entertainment Weekly